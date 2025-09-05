Vorteilswelt
Erster Testspiel-Sieg?

Max Wilfan: „Jeder von uns muss bereit sein!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
05.09.2025 16:28
Für Maximilian Egger und Co. geht‘s morgen gegen die Vienna Capitals.
Für Maximilian Egger und Co. geht‘s morgen gegen die Vienna Capitals.(Bild: Johannes Radlwimmer)

Die Testspielreihe der Zeller Eisbären biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Nach fünf Niederlagen treffen die Pinzgauer am Samstag (19.30) auf die Vienna Capitals. Chefcoach Marcel Rodman kann dabei möglicherweise auf ein fast volles Line-up zurückgreifen. 

0 Kommentare

In der laufenden Vorbereitung hatte der Meister der Alps Hockey League stets mit teils hochkarätigen Ausfällen zu kämpfen und blieb in fünf Partien sieglos. Gegen Innsbruck konnte man am Dienstag allerdings lange auf Augenhöhe mithalten und kassierte erst spät das entscheidende 0:1.

Fast alle zuletzt angeschlagenen Cracks haben sich für den Test-Schlager gegen den ICE-Klub Wien fit gemeldet. Lediglich Lokalmatador Alexander Lahoda wird definitiv fehlen. Hinter Verteidiger-Ass Tyler Cuma steht hingegen noch ein dickes Fragezeichen.

Zitat Icon

Wir müssen uns darauf einstellen, dass das Niveau wieder sehr hoch sein wird und jeder von uns muss bereit sein, eine sehr gute Leistung abzurufen, damit wir am Ende ein gutes Spiel absolvieren

Max Wilfan, Stürmer Zeller Eisbären

Für Trainer Rodman steht in den noch zwei anstehenden Probegalopps gegen Wien und kommende Woche in Deggendorf die Entwicklung im Fordergrund. „Wir machen kleine Schritte in die richtige Richtung. Ergebnisse sind jetzt noch nicht wichtig“, so der Slowene. Ähnlich sieht das auch Max Wilfan, der Dienstag nach Augenverletzung wieder im Line-Up stand. „Mit den Capitals kommt wieder eine sehr gute Mannschaft von er ICE zu uns in die Halle. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das Niveau wieder sehr hoch sein wird und jeder von uns muss bereit sein, eine sehr gute Leistung abzurufen, damit wir am Ende ein gutes Spiel absolvieren“, so der gebürtige Kärntner. 

Duell mit Freundschaftsspiel-Charakter
Zwischen Zell am See und der Bundeshauptstadt gibt es durchaus guter Verbindungen. Das Wort „Freundschaftsspiel“ würde morgen (19.30) gut passen. Lorenz Lindner, letztes Jahr noch im Zeller Meisterteam, läuft nun in Kagran auf. Caps-Co-Trainer Fabian Scholz ist gebürtiger Zeller und der letztjährige Kooperationsspieler Felix Koschek steht ebenfalls im Capitals-Kader. Umgekehrt schnüren sich mit Timo Pallierer, Leon Widhalm und Max Stiegler auch in dieser Saison wieder drei Kooperationsspieler aus Wien für die Eisbären ihre Skates.

