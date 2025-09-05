Max Wilfan: „Jeder von uns muss bereit sein!“

Für Trainer Rodman steht in den noch zwei anstehenden Probegalopps gegen Wien und kommende Woche in Deggendorf die Entwicklung im Fordergrund. „Wir machen kleine Schritte in die richtige Richtung. Ergebnisse sind jetzt noch nicht wichtig“, so der Slowene. Ähnlich sieht das auch Max Wilfan, der Dienstag nach Augenverletzung wieder im Line-Up stand. „Mit den Capitals kommt wieder eine sehr gute Mannschaft von er ICE zu uns in die Halle. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das Niveau wieder sehr hoch sein wird und jeder von uns muss bereit sein, eine sehr gute Leistung abzurufen, damit wir am Ende ein gutes Spiel absolvieren“, so der gebürtige Kärntner.



Duell mit Freundschaftsspiel-Charakter

Zwischen Zell am See und der Bundeshauptstadt gibt es durchaus guter Verbindungen. Das Wort „Freundschaftsspiel“ würde morgen (19.30) gut passen. Lorenz Lindner, letztes Jahr noch im Zeller Meisterteam, läuft nun in Kagran auf. Caps-Co-Trainer Fabian Scholz ist gebürtiger Zeller und der letztjährige Kooperationsspieler Felix Koschek steht ebenfalls im Capitals-Kader. Umgekehrt schnüren sich mit Timo Pallierer, Leon Widhalm und Max Stiegler auch in dieser Saison wieder drei Kooperationsspieler aus Wien für die Eisbären ihre Skates.