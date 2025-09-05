Vor dieser Herausforderung schwitzt Kai Pflaume

Polizei machte Einbrecher unmittelbar dingfest
„Ich habe mich gleich mal für den 30-Kilometer-Lauf entschieden und bin mir ziemlich sicher, dass das sicher ein großer Spaß, aber mit 1900 Höhenmetern garantiert kein Spaziergang wird“, gibt sich der deutsche TV-Moderator Kai Pflaume sportlich.
Er wird morgen in Gastein bei der Trailrun-Veranstaltung „Terrex Infinite Trails“ an den Start gehen. Für den 58-Jährigen die erste sportliche Herausforderung dieser Art.
Die erste Hürde gilt es schon vor Sonnenaufgang zu nehmen: Um sechs Uhr fällt bereits der Startschuss für die eifrigen Läufer.
Noch ist der sportbegeisterte Moderator äußerst zuversichtlich: „Ich bin sehr auf die neue Erfahrung gespannt.“
