Funken lösten Brand bei Holzbetrieb aus

Im Zuge von Schleifarbeiten dürften Funken, die in einen Kanal gelangten, den Brand ausgelöst haben. Weil die unterirdischen Leitungen durchs ganze Areal gehen, galt es also einen Großbrand zu verhindern. Die Floriani lösten diese Aufgabe glänzend. Um kurz nach 9 Uhr war der Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutzgerät bereits gelöscht. Anschließend wurden Rauchgase mittels Drucklüfter aus dem Brandraum entfernt.