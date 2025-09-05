Funken lösten Brand bei Holzbetrieb aus

Nach 277 Tagen: „Krasser Moment“ für Hirscher
Warten hat ein Ende
Am Freitag um 8:20 Uhr musste die Feuerwehr in St. Georgen (Flachgau) ausrücken. Die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs war losgegangen. Wie der Löschzug Holzhausen informierte, war der gesamte Ortszug mit fünf Fahrzeugen nebst Rettung und Polizei im Einsatz.
Im Zuge von Schleifarbeiten dürften Funken, die in einen Kanal gelangten, den Brand ausgelöst haben. Weil die unterirdischen Leitungen durchs ganze Areal gehen, galt es also einen Großbrand zu verhindern. Die Floriani lösten diese Aufgabe glänzend. Um kurz nach 9 Uhr war der Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutzgerät bereits gelöscht. Anschließend wurden Rauchgase mittels Drucklüfter aus dem Brandraum entfernt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.