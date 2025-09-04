32-jähriger Paragleiter in Bramberg abgestürzt

Ein Paragleiter aus dem Pinzgau erlitt am Donnerstagvormittag Verletzungen unbestimmten Grades. Der 32-Jährige war von der Smaragdbahn gestartet, als sich sein Gleitschirm in der Luft zusammenklappte. Er konnte den Notschirm nicht mehr öffnen und stürzte auf eine Wiese.
Schwerer Flugunfall am Donnerstagvormittag: Ein 32-jähriger Paragleiter startete am Vormittag von der Bergstation der Smaragdbahn. Nach rund 15 Minuten Flugzeit klappte sein Schirm in einer Höhe von etwa 50 bis 80 Metern plötzlich zusammen.
Der Sportler konnte den Notschirm nicht mehr rechtzeitig öffnen und prallte gegen einen Wiesenhang. Ein nachfolgender Kollege bemerkte den Vorfall und setzte sofort den Notruf ab.
Einsatzkräfte rückten aus, der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber „Martin 6“ mittels Tau geborgen und in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.
