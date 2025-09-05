Vorteilswelt
Noch-Ehefrau belästigt

100 Anrufe pro Tag: Haftstrafe für Stalker

Salzburg
05.09.2025 15:00
Verhandelt wurde am Freitag im Salzburger Landesgericht.

Gerade der Angeklagte mit seinen acht Vorstrafen sollte es besser wissen: Erneut saß der im Pinzgau lebende Kroate am Freitag vor dem Richter. Vorwurf: Stalking der eigenen Ehefrau. Der Anklage nach hat er teils 100 Mal am Tag bei ihr angerufen – und über Freunde oder die Arbeitsstelle versucht, Kontakt aufzunehmen.

Der 35-Jährige gilt als Rückfallstäter, da er zuletzt aufgrund einer gefährlichen Drohung gegenüber seiner Noch-Ehefrau verurteilt wurde. Er ist auch aktuell in Untersuchungshaft. Nun geht es um den Vorwurf der beharrlichen Verfolgung, besser bekannt als Stalking: Zwischen September 2024 bis zur Festnahme im Juli 2025 soll er unzählige Kontaktversuche unternommen haben, teils 100 Anrufe pro Tag.

Auch über die Arbeit oder Freunde versuchte er, seine Frau zu kontaktieren. „Das hat eigentlich erst ab dem heurigen April angefangen. Sie hat mich überall blockiert, ich wollte sie aber erreichen. Es war ein Blödsinn, tut mir leid“, teilte er dem Richter beim Prozess mit. 

Alkohol-Probleme als Motiv
Und er weiß auch, warum sie keinen Kontakt mehr will: Der Alkohol ist der Grund. „Die letzten drei, vier Monate war es echt extrem. Vor einem Jahr hat er nicht jeden Tag angerufen. Aber seit April, da fing er täglich an wegen seines Konsumverhaltens“, berichtet das Opfer im Zeugenstand. 

Der Richter sprach ihn schuldig und verhängte neun Monate teilbedingte Haft, drei davon muss er absitzen. „Ab April wurde es so schlimm, dass sie es nicht mehr ausgehalten hat“, unterstreicht der Richter die Intensität und die berechtigte Angst des Opfers. „Die letzte Chance haben Sie eigentlich schon gekriegt“, erklärte der Richter eindringlich und warnte den 35-Jährigen vor weiteren Straftaten.

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
