100 Anrufe pro Tag: Haftstrafe für Stalker

Der 35-Jährige gilt als Rückfallstäter, da er zuletzt aufgrund einer gefährlichen Drohung gegenüber seiner Noch-Ehefrau verurteilt wurde. Er ist auch aktuell in Untersuchungshaft. Nun geht es um den Vorwurf der beharrlichen Verfolgung, besser bekannt als Stalking: Zwischen September 2024 bis zur Festnahme im Juli 2025 soll er unzählige Kontaktversuche unternommen haben, teils 100 Anrufe pro Tag.