Betrüger gaukelten Gewinn über 130.000 Euro vor

Ein Flachgauer wurde Opfer einer Internetbetrugsmasche: Nachdem er auf eine Werbung im Internet klickte, trat er einem Gruppenchat bei. In Folge überwies er 15.000 Euro – man täuschte ihm sogar einen Gewinn in Höhe von 130.000 Euro vor. Doch es war alles nur Betrug...
Schon wieder schlugen Internetbetrüger schamlos zu: Diesmal erwischte es einen 47-jährigen Flachgauer. Ihm wurden lukrative Investitionsmöglichkeiten vorgetäuscht.
Das Opfer wurde über eine Werbeanzeige im Internet auf eine angebliche Investment-App aufmerksam und kontaktierte in weiterer Folge über einen Gruppenchat die Betrügern. Dort erhielt er detaillierte Anleitungen zur Einzahlung.
Insgesamt überwies der Mann gut 15.000 Euro an die Täter. Zusätzlich wurde ihm in der App ein fiktives Guthaben von über 130.000 Euro angezeigt. Trotz mehrfacher Aufforderung erhielt er jedoch weder seine Einzahlungen noch das angebliche Guthaben ausbezahlt.
