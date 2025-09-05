Senior (85) wollte Ehefrau und sich töten: U-Haft

Haushaltshilfe als mutmaßliche Beitragstäterin

Auch eine Haushaltshilfe des Ehepaares, eine Salzburgerin (59), befindet sich aufgrund von Untersuchungshaft in einer Zelle der Justizanstalt: Sie soll die Tabletten dem Mann übergeben haben. Daher wird ihr einerseits eine Beitragstat zum mutmaßlichen Mordversuch angelastet, andererseits wird ihr eine Mitwirkung an der Selbsttötung nach §78 StGB vorgeworfen. Der Verteidiger der 59-Jährigen, Kurt Jelinek, sagt: „Meine Mandantin hat nicht gewusst, was er mit den Tabletten macht. Sie ist unschuldig.“