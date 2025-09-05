Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tabletten verabreicht

Senior (85) wollte Ehefrau und sich töten: U-Haft

Salzburg
05.09.2025 17:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Wenzel Markus)

Ein Fall mit besonders tragischem Hintergrund beschäftigt zurzeit die Salzburger Kriminalisten und Juristen der Justiz: Laut den Vorwürfen wollte ein Salzburger (85) das Leben seiner Ehefrau und sein eigenes beenden – mit einer Überdosis Schlaftabletten. Beide überlebten. Jetzt sind er und eine Haushaltshilfe (59), die die Tabletten besorgt haben soll, wegen Verdacht auf versuchten Mord in U-Haft. 

0 Kommentare

Den Entschluss für diesen mutmaßlichen erweiterten Suizid soll er bereits vor einer Zeit gefasst haben. In der Nacht auf Montag, 1. September, mischte der Pensionist in seinem Zuhause im Salzburger Stadtteil Morzg laut „Krone“-Informationen die Tabletten in ein Getränk – beim Medikament handelte es sich um ein Schlafmittel aus der Gruppe der Benzodiazepine.

Sowohl der 85-Jährige als auch seine in etwa gleichaltrige Ehefrau sollen von dem Getränk getrunken, jedoch überlebt haben. Nach einem Krankenhausaufenthalt erfolgte die Festnahme und die Verhängung der Untersuchungshaft über den 85-Jährigen.

Haushaltshilfe als mutmaßliche Beitragstäterin
Auch eine Haushaltshilfe des Ehepaares, eine Salzburgerin (59), befindet sich aufgrund von Untersuchungshaft in einer Zelle der Justizanstalt: Sie soll die Tabletten dem Mann übergeben haben. Daher wird ihr einerseits eine Beitragstat zum mutmaßlichen Mordversuch angelastet, andererseits wird ihr eine Mitwirkung an der Selbsttötung nach §78 StGB vorgeworfen. Der Verteidiger der 59-Jährigen, Kurt Jelinek, sagt: „Meine Mandantin hat nicht gewusst, was er mit den Tabletten macht. Sie ist unschuldig.“ 

Lesen Sie auch:
Der tragische Todesfall passierte in der Christian-Doppler-Klinik, Teil der SALK.
Todesfall im Spital
Frau starb, weil Ärzte ihr falsche Tabletten gaben
02.09.2025

„Die Untersuchungshaft wurde aus den Gründen der Tatbegehungsgefahr und Tatausführungsgefahr verhängt“, bestätigt Christina Bayrhammer vom Landesgericht auf „Krone“-Nachfrage. Auch die Salzburger Staatsanwaltschaft bestätigt den Fall und die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des versuchten Mordes, betont aber auch, dass noch weitere Ermittlungen zu führen seien. 

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
180.456 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
170.461 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
158.065 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1798 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1299 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1200 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf