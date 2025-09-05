„Zum ersten Mal seit elf Jahren live im Fernsehen“

Am Salzburgring findet am kommenden Wochen das Jahreshighlight statt. Das GT Masters, die kleine Schwester der DTM, gastiert im Nesselgraben. An der Strecke wurden alle Vorkehrungen getroffen, erstmals seit elf Jahren wird ein Rennen am Ring auch wieder live im TV zu sehen sein.
Seit Mittwoch herrscht am Salzburgring reger Betrieb. Kein Wunder, denn das GT Masters-Wochenende steht bevor! Die zwölf Teams sind bereits hier, haben gestern getestet und absolvieren heute zwei freie Trainings. „Das Teilnehmerfeld ist wirklich hochkarätig. Ich freue mich enorm auf die kommenden Tage“, leuchten bei Ring-Boss Ernst Penninger die Augen.
„Seine“ Strecke sei für die kleine Schwester der DTM jedenfalls bereit. „Der Salzburgring ist dieser Rennserie mit Sicherheit gewachsen“, meint er überzeugt. Das GT Masters dient auch als eine Art Generalprobe für das große Ziel von einem DTM-Wochenende im Nesselgraben. Beide Serien werden vom ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), der den Salzburgring genau inspizieren wird, durchgeführt. „Sie werden schauen, wie alles läuft bei uns. Aber nervös bin ich deshalb nicht. Ich habe ein starkes Team um mich herum und wir wissen, dass wir hier eine gute Arbeit machen“, stellt Penninger klar.
Mehr Notärzte an der Strecke
Bei den Sicherheitsvorkehrungen für das GT Masters gab es einige minimale Änderungen im Vergleich zu kleineren Motorsportveranstaltungen. „Die Vorschriften besagen, dass wir mehr Bergungsteams und mehr Notärzte an der Strecke benötigen, aber grundsätzlich ist es keine große Hexerei“, so Penninger, der sich auch auf ein besonderes Highlight freut: „Zum ersten Mal seit elf Jahren wird ein Rennen vom Salzburgring live im Fernsehen zu sehen sein. Neben der Übertragung auf Sport 1 gibt es auch Livestreams.“
Der Ticketvorverkauf für das Wochenende läuft laut dem Ring-Chef gut. „Man merkt, dass das Event auf Interesse stoßt. Den Motorsportfans wird auf jeden Fall viel geboten“, sagt er. Wer online keine Karten kaufen will, kann auch Vorort noch zuschlagen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.