„Zum ersten Mal seit elf Jahren live im Fernsehen“

„Seine“ Strecke sei für die kleine Schwester der DTM jedenfalls bereit. „Der Salzburgring ist dieser Rennserie mit Sicherheit gewachsen“, meint er überzeugt. Das GT Masters dient auch als eine Art Generalprobe für das große Ziel von einem DTM-Wochenende im Nesselgraben. Beide Serien werden vom ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), der den Salzburgring genau inspizieren wird, durchgeführt. „Sie werden schauen, wie alles läuft bei uns. Aber nervös bin ich deshalb nicht. Ich habe ein starkes Team um mich herum und wir wissen, dass wir hier eine gute Arbeit machen“, stellt Penninger klar.