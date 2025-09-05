Promis traten für den guten Zweck in die Pedale

Zahlreiche Promis aus den Bereichen Kunst, Kultur, Sport und Gastronomie glühten am Donnerstagnachmittag auf ihren Rädern durch die Salzburger Altstadt – für einen guten Zweck. Welcher das war, durften die illustren Teilnehmer selber bestimmen.
So traten etwa Rennfahrerin und Moderatorin Corinna Kamper und Profitänzer Danilo Campisi für die Österreichische Tierrettung in die Pedale. Sängerin Monika Ballwein engagiert sich bereits seit Jahren für das Momo Kinderhospiz und Palliativzentrum.
Drei Runden galt es auf der 900 Meter langen Strecke rund um den Dom zu absolvieren. Entlang des Weges mussten mehrere Aufgaben gelöst werden, etwa ein Selfie mit Passanten.
Dazu war Eile geboten. Denn: die fünf schnellsten Teilnehmer wurden mit einer Schatzkiste und darin enthaltener Spendensumme belohnt.
