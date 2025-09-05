Vorteilswelt
Hatte Beute dabei

Polizei machte Einbrecher unmittelbar dingfest

Salzburg
05.09.2025 10:00
Ein 46-jähriger ungarischer Staatsbürger konnte nach einem Wohnhauseinbruch am Donnerstag in Salzburg von Polizisten im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Anwohner hatten am Vormittag verdächtige Geräusche aus dem Wohnhaus wahrgenommen und umgehend die Polizei verständigt.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine eingeschlagene Fensterscheibe sowie die durchsuchte Wohnung fest. Bei der anschließenden Fahndung fiel Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in der Nähe des Tatortes einen Mann auf. Die Beamten kontrollierten den Verdächtigen und fanden bei der Durchsuchung Bargeld, Schmuckgegenstände und ein Mobiltelefon. Die Gegenstände konnten eindeutig dem Wohnhauseinbruch zugeordnet werden.

Verdächtiger hatte Schnittverletzungen
Der Ungar wies Schnittverletzungen auf, die er sich offensichtlich bei der Flucht durch die eingeschlagene Fensterscheibe zugezogen hatte. Der Festgenommene verhielt sich in weiterer Folge sehr aggressiv und unkooperativ, er verweigerte die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Das Landeskriminalamt Salzburg führt weitere Ermittlungen durch, auch im Hinblick auf mögliche weitere Tatorte.

