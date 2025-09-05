Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angstfach Mathematik

Jedes dritte Schulkind braucht bereits Nachhilfe

Tirol
05.09.2025 15:00
Die Arbeiterkammer fordert mehr Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Nachhilfebedarf. ...
Die Arbeiterkammer fordert mehr Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Nachhilfebedarf. Selbst bietet sie die kostenlose AK-Lernbegleitung an.(Bild: LernQuadrat/Manuguerra)

Eine Erhebung der Arbeiterkammer Tirol offenbart viele Lernrückstände. Zahlreiche Kinder besuchen deshalb eine Nachhilfe. Die Familien geben im Schnitt 660 Euro im Schuljahr aus. Absolutes Angstfach ist Mathematik.  

0 Kommentare

In etwa jedes siebte Schulkind in Tirol (14%) nahm im letzten Schuljahr oder im Sommer bezahlte Nachhilfe oder Lernhilfe in Anspruch – Tendenz steigend. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage der Arbeiterkammer (AK) Tirol. Unglaubliche 7,7 Millionen Euro haben Tirols Familien laut AK für Unterstützung ausgegeben, im Schnitt 660 Euro pro Schüler. Kosten, die sich viele nicht leisten können.

Bedarf deutlich höher, Kosten als Knackpunkt 
Die Arbeiterkammer Tirol geht von einem deutlich höheren Förderbedarf aus und hat aufgrund der Rückmeldungen von Eltern errechnet, dass jedes dritte Schulkind Nachhilfe braucht. Beim Blick auf die einzelnen Fächer zeigt sich ein eindeutiges Bild: Zwei von drei Kindern (65 Prozent) holen sich für Mathematik Unterstützung. 44 Prozent hatten zuletzt Deutsch-Nachhilfe nötig und ein Fünftel in einer Fremdsprache.

Bei den Hausübungen sind auch die Eltern sehr gefordert.
Bei den Hausübungen sind auch die Eltern sehr gefordert.(Bild: P. Huber)

Viele Eltern müssen täglich dabeisitzen
Die wichtigsten Lernhelfer für die Kinder sind und bleiben die Eltern. Auch dazu hat die Arbeiterkammer die Familien befragt. Das Ergebnis: Drei Viertel der Kinder in Tirol (75 Prozent) werden zu Hause zumindest hin und wieder beim Aufgabenmachen und beim Lernen und Üben beaufsichtigt.

Lesen Sie auch:
Ab kommender Woche drücken wieder alle Kinder in Österreich die Schulbank. 
Westösterreich startet
19.000 Wünsche und einige Neuerungen im Schuljahr
05.09.2025
Eltern gefordert
800 Euro pro Kind: Nachhilfe-Kosten explodieren!
29.08.2025
Mathe als „Horror“
Tiroler Eltern geben 8 Millionen für Nachhilfe aus
30.08.2025

Ein Drittel der Eltern (33%) lernen so gut wie täglich mit ihren Kindern. Anders formuliert: einem Viertel der Kinder (26%) muss täglich beim Hausübung machen geholfen werden. Durch dieses hohe Ausmaß an privater Lernzeit geben drei Viertel der Eltern (in Summe 78%) an, dass sie durch die Unterstützung ihrer Kinder bei den Schulaufgaben zeitlich mehr oder weniger belastet sind.

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
180.045 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
170.122 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
157.757 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1205 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1200 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf