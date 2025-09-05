Jedes dritte Schulkind braucht bereits Nachhilfe

Ein Drittel der Eltern (33%) lernen so gut wie täglich mit ihren Kindern. Anders formuliert: einem Viertel der Kinder (26%) muss täglich beim Hausübung machen geholfen werden. Durch dieses hohe Ausmaß an privater Lernzeit geben drei Viertel der Eltern (in Summe 78%) an, dass sie durch die Unterstützung ihrer Kinder bei den Schulaufgaben zeitlich mehr oder weniger belastet sind.