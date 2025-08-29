Tiroler Eltern geben 8 Millionen für Nachhilfe aus

In etwa jedes siebte Schulkind in Tirol (14 Prozent) nahm im Schuljahr 2024/25 bzw. im Sommer 2024 bezahlte Nachhilfe oder Lernhilfe in Anspruch. Damit stieg der Anteil im Vergleich zum Jahr 2023 um zwei Prozent. Die Gründe dafür seien vielfältig gewesen. „Am häufigsten ging es darum, die Note zu verbessern – nämlich in 54 Prozent der Fälle, die Angst vor dem Sitzenbleiben oder einer Nachprüfung war für 22 Prozent ausschlaggebend“, heißt es vonseiten der Arbeiterkammer Tirol (AK).