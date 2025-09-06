„Datest du den Tennis-Superstar Jannik Sinner?“

Jimmy Kimmel wollte es ganz genau und konkret wissen. „Datest du den italienischen Tennis-Superstar Jannik Sinner?“, fragte der US-amerikanische TV-Moderator seinen prominenten Gast Brooks Nader. Die antwortete ausweichend.
Die Gerüchte um ein Verhältnis zwischen Brooks und Sinner werden durch ihren Auftritt in der Show jedenfalls weiter angeheizt. Hintergrund: Nader, US-Model und TV-Starlet, war unter der Woche zu Gast bei den US Open. TV-Host Kimmel zeigte das Foto in der Show her und fragte Brooks direkt: „Datest du den italienischen Tennis-Superstar Jannik Sinner?“ Ihre Antwort: „Ist das hier ein Verhöre? Ich habe Angst.“ Kimmels Konter: „Ja, und du bist unter Eid.“ Brooks meinte, Sinner hätte gar nicht gespielt, als sie im Stadion zugegen war. Du bist zwar nahe dran, aber ich war nicht bei diesem Match.“
Die angesprochene Szene sehen Sie hier im Video bei Minute 6:30 Uhr:
Dass es überhaupt die Gerüchte um eine Beziehung zwischen Brooks und Sinner gibt, hat die Blondine auch (und vor allem) ihren Schwestern zu verdanken. In einem Radio-Interview hatte Grace Nader erklärt, ihre Schwester erhalte regelmäßig Nachrichten von Sportlern. Der Nachname von einem von ihnen reime sich auf „Winner“.
Allerdings: Sinner wird aktuell auch ein Nahverhältnis zu einer gewissen Laila Hasanovic nachgesagt. Diese wiederum ist die „Ex“ von einem gewissen Mick Schumacher.
Es bleibt interessant. Aber unübersichtlich.
Kommentare
