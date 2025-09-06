„Datest du den Tennis-Superstar Jannik Sinner?“

Die Gerüchte um ein Verhältnis zwischen Brooks und Sinner werden durch ihren Auftritt in der Show jedenfalls weiter angeheizt. Hintergrund: Nader, US-Model und TV-Starlet, war unter der Woche zu Gast bei den US Open. TV-Host Kimmel zeigte das Foto in der Show her und fragte Brooks direkt: „Datest du den italienischen Tennis-Superstar Jannik Sinner?“ Ihre Antwort: „Ist das hier ein Verhöre? Ich habe Angst.“ Kimmels Konter: „Ja, und du bist unter Eid.“ Brooks meinte, Sinner hätte gar nicht gespielt, als sie im Stadion zugegen war. Du bist zwar nahe dran, aber ich war nicht bei diesem Match.“