Polizei sucht Mann

Schock am Wienerberg: Baby bei Teich abgelegt

Wien
06.09.2025 12:03
Der Bub wurde nahe dem Teich im beliebten Naherholungsgebiet Wienerberg entdeckt (Archivbild). ...
Der Bub wurde nahe dem Teich im beliebten Naherholungsgebiet Wienerberg entdeckt (Archivbild). Jetzt sucht die Polizei diesen Mann!(Bild: Stefan – stock.adobe.com / LPD Wien)

Ein unfassbarer Vorfall erschütterte seit Donnerstag die Ermittler in Wien: Am Wienerberg wurde ein erst 11 Monate altes Baby beim Teich abgelegt und zurückgelassen. Mittels Fahndungsfotos sucht die Polizei jetzt nach einem Mann, der mit einer Frau und dem kleinen Buben beim Badeteich unterwegs war. 

Das Kind wurde an dem beliebten Naherholungsgebiet entdeckt. Mysteriös: Laut ersten Informationen sollen Zeugen das Baby zuvor mit einem Mann und einer Frau beobachtet haben. Wie die Wiener Polizei berichtet, legte die Frau ein sehr rohes Verhalten mit dem Kind an den Tag, ging mehrmals mit dem Kind ins Wasser und kam beim Verlassen des Teiches mit dem Kind am Arm zu Sturz. Als die Unbekannte von Passanten auf ihr Verhalten angesprochen worden sein soll, entfernte sie sich mit dem Kind.

Dieser Mann soll zuletzt mit dem Buben gesehen worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise.
Dieser Mann soll zuletzt mit dem Buben gesehen worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise.(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)

Kurze Zeit später kam ein derzeit unbekannter Mann, mit dem selbigen Säugling am Arm zurück, setzte das Kind in einen Kinderwagen und verließ ebenso wie die Frau die Örtlichkeit in unbekannte Richtung und ließ das Kind zurück. 

Zeugen alarmierten sofort Polizei
Das Kind blieb vollkommen alleine zurück. Wie Polizeisprecherin Julia Schick der „Krone“ berichtet, kümmerten sich Zeugen sofort um das Baby und alarmierten die Polizei. Es kam ins Krankenhaus – soll laut ersten Untersuchungen pumperlgsund sein.  

Polizei sucht mit Foto nach Mann
Der Wienerberg-Teich, normalerweise ein Ort für Spaziergänge und Familienausflüge, wurde damit Schauplatz eines unbegreiflichen Geschehens. Die Ermittlungen laufen – mittels Fahndungsfotos sucht die Polizei nach einem Mann, der am Donnerstag mit der Frau und dem Baby beim Badeteich unterwegs war.

Zitat Icon

In so einem Fall übernehmen wir sofort die Obsorge. Am Montag kommt das Kind zu Krisenpflegeeltern.

Ingrid Pöschmann von der MA11

Bild: Zwefo

Eines ist bereits jedoch sicher: Am Montag kommt das Kind zu Krisenpflegeeltern. Das bestätigt Ingrid Pöschmann von der MA11 (Kinder- und Jugendhilfe) gegenüber der „Krone“: „In so einem Fall übernehmen wir sofort die Obsorge.“

Zentrale Anlaufstelle für Eltern und Kinder in Wien

Trotz aller Tragik freut es sie sehr, zu sehen, dass die Bevölkerung so schnell eingegriffen hat. Das ist für sie gelebter Kinderschutz.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.

Porträt von Martina Münzer-Greier
Martina Münzer-Greier
Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
