Schock am Wienerberg: Baby bei Teich abgelegt

Ein unfassbarer Vorfall erschütterte seit Donnerstag die Ermittler in Wien: Am Wienerberg wurde ein erst 11 Monate altes Baby beim Teich abgelegt und zurückgelassen. Mittels Fahndungsfotos sucht die Polizei jetzt nach einem Mann, der mit einer Frau und dem kleinen Buben beim Badeteich unterwegs war.
Das Kind wurde an dem beliebten Naherholungsgebiet entdeckt. Mysteriös: Laut ersten Informationen sollen Zeugen das Baby zuvor mit einem Mann und einer Frau beobachtet haben. Wie die Wiener Polizei berichtet, legte die Frau ein sehr rohes Verhalten mit dem Kind an den Tag, ging mehrmals mit dem Kind ins Wasser und kam beim Verlassen des Teiches mit dem Kind am Arm zu Sturz. Als die Unbekannte von Passanten auf ihr Verhalten angesprochen worden sein soll, entfernte sie sich mit dem Kind.
Kurze Zeit später kam ein derzeit unbekannter Mann, mit dem selbigen Säugling am Arm zurück, setzte das Kind in einen Kinderwagen und verließ ebenso wie die Frau die Örtlichkeit in unbekannte Richtung und ließ das Kind zurück.
Zeugen alarmierten sofort Polizei
Das Kind blieb vollkommen alleine zurück. Wie Polizeisprecherin Julia Schick der „Krone“ berichtet, kümmerten sich Zeugen sofort um das Baby und alarmierten die Polizei. Es kam ins Krankenhaus – soll laut ersten Untersuchungen pumperlgsund sein.
Polizei sucht mit Foto nach Mann
Der Wienerberg-Teich, normalerweise ein Ort für Spaziergänge und Familienausflüge, wurde damit Schauplatz eines unbegreiflichen Geschehens. Die Ermittlungen laufen – mittels Fahndungsfotos sucht die Polizei nach einem Mann, der am Donnerstag mit der Frau und dem Baby beim Badeteich unterwegs war.
In so einem Fall übernehmen wir sofort die Obsorge. Am Montag kommt das Kind zu Krisenpflegeeltern.
Ingrid Pöschmann von der MA11
Bild: Zwefo
Eines ist bereits jedoch sicher: Am Montag kommt das Kind zu Krisenpflegeeltern. Das bestätigt Ingrid Pöschmann von der MA11 (Kinder- und Jugendhilfe) gegenüber der „Krone“: „In so einem Fall übernehmen wir sofort die Obsorge.“
Trotz aller Tragik freut es sie sehr, zu sehen, dass die Bevölkerung so schnell eingegriffen hat. Das ist für sie gelebter Kinderschutz.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.