Schock am Wienerberg: Baby bei Teich abgelegt

Das Kind wurde an dem beliebten Naherholungsgebiet entdeckt. Mysteriös: Laut ersten Informationen sollen Zeugen das Baby zuvor mit einem Mann und einer Frau beobachtet haben. Wie die Wiener Polizei berichtet, legte die Frau ein sehr rohes Verhalten mit dem Kind an den Tag, ging mehrmals mit dem Kind ins Wasser und kam beim Verlassen des Teiches mit dem Kind am Arm zu Sturz. Als die Unbekannte von Passanten auf ihr Verhalten angesprochen worden sein soll, entfernte sie sich mit dem Kind.