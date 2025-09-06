Messi umarmt hemmungslos weinendes Mädchen

So viel Emotion! Ein Fan-Mädchen brach in Tränen aus. Durchaus verständlich, denn sie durfte Lionel Messi ganz nah sein. Der gibt sich liebevoll.
Plötzlich hat sie ihre Emotionen nicht mehr im Griff. Das kleine Mädchen kann kaum glauben, dass der große Lionel Messi ihr die Ehre erweist und sie ihm auf einmal ganz nah ist. Immer wieder greift sie sich ins Gesicht, um Tränen wegzuwischen, schluchzt geradezu, weiß schier nicht, wie ihr geschieht. Und Messi? Der gibt sich liebevoll, schließt das Mädchen immer wieder in den Arm, „tröstet“ es, kümmert sich liebevoll. Schöne Bilder eines ganz großen Fan-Moments.
Das Ganze fand im Rahmen des Länderspiels zwischen Argentinien und Venezuela statt. Rund um dieses war Messi selbst auf dem Platz immer wieder den Tränen nah, wie diverse Aufnahmen zeigen.
Doppelpack zum Abschied?
Warum er selbst so gerührt war? Es könnte sich um sein letztes Länderspiel für Argentinien gehandelt haben. Dabei gehört er offensichtlich noch langen nicht zum alten Eisen. Der 38-jährige Kapitän des Nationalteams traf vor 85.000 Fans im Stadion Monumental in Buenos Aires beim 3:0 gegen Venezuela doppelt. Zunächst gelang ihm im Qualifikationsspiel für die WM 2026 das 1:0 (39.). Vier Minuten nach dem 2:0 durch Lautaro Martínez (76.) erzielte Messi das Tor zum 3:0-Endstand für den bereits qualifizierten Titelverteidiger.
„Das hier auf diese Weise mit meinen Leuten abschließen zu können, ist das, wovon ich immer geträumt habe“, sagte ein sichtlich emotionaler Messi, der von seiner Familie in Buenos Aires unterstützt worden war. „Viele Jahre habe ich die Zuneigung der Barcelona-Fans genossen, und mein Traum war es, das auch in meinem Land zu erfahren.“ Auf die Frage nach seinem möglichen Rücktritt antwortete der Profi von Inter Miami, der in der südamerikanischen WM-Quali die Bestmarke von 36 Toren hält, wenig konkret. „Das ist nichts, was ich mag, will oder erwarte. Aber die Zeit vergeht und es sind schon viele Jahre vergangen.“
