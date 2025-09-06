Messi umarmt hemmungslos weinendes Mädchen

„Das hier auf diese Weise mit meinen Leuten abschließen zu können, ist das, wovon ich immer geträumt habe“, sagte ein sichtlich emotionaler Messi, der von seiner Familie in Buenos Aires unterstützt worden war. „Viele Jahre habe ich die Zuneigung der Barcelona-Fans genossen, und mein Traum war es, das auch in meinem Land zu erfahren.“ Auf die Frage nach seinem möglichen Rücktritt antwortete der Profi von Inter Miami, der in der südamerikanischen WM-Quali die Bestmarke von 36 Toren hält, wenig konkret. „Das ist nichts, was ich mag, will oder erwarte. Aber die Zeit vergeht und es sind schon viele Jahre vergangen.“