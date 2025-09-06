Immer mehr „Bart-Friseure“ und weniger Lehrstellen

Neue Form der Ausbildung gefordert

Heute gibt es in Niederösterreich noch 2010 Friseurbetriebe, wovon laut Wirtschaftskammer 60 Prozent als EPU angemeldet sind. Es gebe aber Lichtblicke. Zeitweise wurde der Friseur in den vergangenen Jahren als „Mangelberuf“ eingestuft, seit heuer ist das zumindest in Niederösterreich nicht mehr so. „Aber die Ausbildung muss anders organisiert werden“, sagt Daurer. Er wünsche sich, dass so wie bei der Gastronomie der Beruf mehr in einer schulischen Ausbildung verankert werde.

