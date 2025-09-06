„Können positiven Beitrag für das Land leisten“

Katalonien-GP: Der Sprint ab 15 Uhr LIVE
MotoGP
Erst daheim Zypern schlagen, dann auswärts in Bosnien gewinnen – mit vier Siegen können Österreichs Fußballer einen Startrekord in einer WM-Qualifikation aufstellen. ÖFB-Chef Josef Pröll ist überzeugt, dass die Nationalmannschaft nächstes Jahr bei der Endrunde dabei ist: „Es ist angerichtet.“
Wir spüren im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld, dass die Menschen defensiv, ich will nicht sagen ratlos sind. Der Sport ist ein Triggerpunkt für Österreich. Wir sind ein Team. Spieler, Fans, Sponsoren – wir alle! Wir wollen einen positiven Stimmungsbeitrag für das Land leisten, uns nach 30 Jahren für die WM qualifizieren. Aus meiner Sicht ist alles angerichtet.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.