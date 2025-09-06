Vorteilswelt
Euphorie entfachen

„Können positiven Beitrag für das Land leisten“

Fußball National
06.09.2025 12:30
Laimer und Co. wollen zwei weitere Siege.
Laimer und Co. wollen zwei weitere Siege.(Bild: GEPA)

Erst daheim Zypern schlagen, dann auswärts in Bosnien gewinnen – mit vier Siegen können Österreichs Fußballer einen Startrekord in einer WM-Qualifikation aufstellen. ÖFB-Chef Josef Pröll ist überzeugt, dass die Nationalmannschaft nächstes Jahr bei der Endrunde dabei ist: „Es ist angerichtet.“

Wir spüren im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld, dass die Menschen defensiv, ich will nicht sagen ratlos sind. Der Sport ist ein Triggerpunkt für Österreich. Wir sind ein Team. Spieler, Fans, Sponsoren – wir alle! Wir wollen einen positiven Stimmungsbeitrag für das Land leisten, uns nach 30 Jahren für die WM qualifizieren. Aus meiner Sicht ist alles angerichtet.“

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
