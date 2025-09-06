„Können positiven Beitrag für das Land leisten“

Wir spüren im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld, dass die Menschen defensiv, ich will nicht sagen ratlos sind. Der Sport ist ein Triggerpunkt für Österreich. Wir sind ein Team. Spieler, Fans, Sponsoren – wir alle! Wir wollen einen positiven Stimmungsbeitrag für das Land leisten, uns nach 30 Jahren für die WM qualifizieren. Aus meiner Sicht ist alles angerichtet.“