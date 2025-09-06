Gasly verlängerte bei Alpine bis Ende 2028

Zumindest der Platz von Pierre Gasly beim französischen Formel-1-Rennstall Alpine ist langfristig vergeben. Das Team, bei dem Flavio Briatore das Sagen hat, einigte sich mit dem 29-jährigen Franzosen auf die Verlängerung seines Vertrages bis einschließlich 2028. Gasly war vor der Saison 2023 vom damaligen Team Alpha Tauri zu Alpine gewechselt.