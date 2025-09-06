Auto kracht gegen Yak, der Zirkus „entlaufen“ ist

Fataler und vor allem kurioser Unfall im Tiroler Oberland: Ein Auto krachte in Pfunds (Bezirk Landeck) gegen einen Yak, der offenbar von unbekannten Tätern bei einem Zirkus freigelassen worden war. Das Tier und eine Insassin (17) des Pkw erlitten erhebliche Verletzungen – verletzt wurde übrigens auch ein entlaufenes Kamel.
Ein derartiger Verkehrsunfall, wie er sich bereits am späten Mittwochabend in Pfunds im Tiroler Oberland ereignet hatte, passiert auch nicht alle Tage. Wie die Polizei erst am Samstag berichtete, fuhr damals eine 20-jährige Tirolerin mit ihrem Auto auf der Reschenstraße (B180) in Richtung Landeck, als der Wagen plötzlich gegen einen Yak prallte, der auf der Fahrbahn stand.
Beifahrerin mit Rettung ins Spital
Die 17-jährige Begleiterin am Beifahrersitz erlitt durch den Zusammenstoß erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde die Jugendliche mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht.
Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte der Yak und ein Kamel von bisher noch unbekannten Tätern freigelassen worden sein.
Die Polizei
Yak und Kamel gehören zu Zirkus
Kurios: „Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, gehört das Tier zu einem derzeit im dortigen Bereich gastierenden Zirkus“, so die Polizei. Und weiter: „Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte der Yak und ein Kamel von bisher noch unbekannten Tätern freigelassen worden sein.“
Ermittler hoffen jetzt auf Zeugen
Der Yak sei beim Verkehrsunfall erheblich verletzt worden, das Kamel hatte sich offenbar bereits beim Passieren des Gehege-Gatters verletzt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen werden gesucht.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Pfunds unter der Telefonnummer: 059 133/7146.
