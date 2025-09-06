Auto kracht gegen Yak, der Zirkus „entlaufen“ ist

Ein derartiger Verkehrsunfall, wie er sich bereits am späten Mittwochabend in Pfunds im Tiroler Oberland ereignet hatte, passiert auch nicht alle Tage. Wie die Polizei erst am Samstag berichtete, fuhr damals eine 20-jährige Tirolerin mit ihrem Auto auf der Reschenstraße (B180) in Richtung Landeck, als der Wagen plötzlich gegen einen Yak prallte, der auf der Fahrbahn stand.