SOKO Donau: Südtiroler Verstärkung in der Forensik

Eine Dienstbeziehung in der Rolle fruchtet wahrscheinlich besser, wenn man sich auch abseits der Kameras gut versteht. Was haben Sie von sich in die Rolle des Julius reinlegen können?

Vom Theater weiß man, dass man immer daran denkt, wie man sich bewegt oder sich in eine Rolle hineinformt. Beim Julius habe ich schon das Gefühl, dass ich viel von mir selbst darstelle. Dieses Hibbelige und das sich beweisen wollen, das kenne ich nur allzu gut. So, als würde man gerne von jemandem einen Knochen bekommen. (lacht) Einerseits will man als junger Schauspieler und Neuer im Team gefallen und einen guten Job machen. Dem Julius geht es da gleich. Nachdem Franz Wohlfahrt so lange so gut war, will er sich als Forensiker natürlich beweisen. Es ist sein erster großer Job als Spurensicherer und er macht sich dadurch selbst wahrscheinlich mehr Druck, als er eigentlich müsste. Zudem will er eigenständig sein.