Illegales Straßenrennen: Polizei stoppt Rowdys

Ein „Kräftemessen“ mit deren PS-Boliden lieferten sich zwei junge Serben in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck: Das Duo mit Probeführerschein wurde beim illegalen Straßenrennen jedoch von einer Polizeistreife erwischt. Eine Verfolgungsjagd durch die Stadt folgte. Die Rowdys konnten gestoppt werden – die Raserei wird ein teures Nachspiel haben.