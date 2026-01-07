Illegales Straßenrennen: Polizei stoppt Rowdys

Ein „Kräftemessen“ mit deren PS-Boliden lieferten sich zwei junge Serben in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck: Das Duo mit Probeführerschein wurde beim illegalen Straßenrennen jedoch von einer Polizeistreife erwischt. Eine Verfolgungsjagd durch die Stadt folgte. Die Rowdys konnten gestoppt werden – die Raserei wird ein teures Nachspiel haben.
Dieser Wettkampf war keine besonders schlaue Idee. Kurz nach 1 Uhr nachts gerieten die Raser in der Dörrstraße im Osten von Innsbruck ins Visier einer Polizeistreife. Die beiden jungen Männer veranstalteten laut Exekutive augenscheinlich ein illegales Straßenrennen. Mit ihren PS-Boliden.
Verfolgung mit mehr als 100 km/h
„Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den beiden Fahrzeugen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h bei erlaubten 50 km/h durch das Stadtgebiet folgen“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Beide Lenker sind noch im Besitz eines Probeführerscheins.
Die Polizei
Das Duo – bei den Lenkern handelte es sich um zwei 24-jährige Serben, die beide noch einen Probeführerschein besitzen – konnte letztlich von der Streife gestoppt und zur Rede gestellt werden.
Jetzt droht saftige Strafe
Ihre Führerscheine mussten die beiden mutmaßlichen Rowdys abgeben. Kennzeichen und Zulassungsscheine wurden beschlagnahmt. Entsprechende Anzeigen folgen. Den Männern droht eine saftige Strafe!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.