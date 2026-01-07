Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Probeführerschein

Illegales Straßenrennen: Polizei stoppt Rowdys

Tirol
07.01.2026 08:17

Ein „Kräftemessen“ mit deren PS-Boliden lieferten sich zwei junge Serben in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck: Das Duo mit Probeführerschein wurde beim illegalen Straßenrennen jedoch von einer Polizeistreife erwischt. Eine Verfolgungsjagd durch die Stadt folgte. Die Rowdys konnten gestoppt werden – die Raserei wird ein teures Nachspiel haben.

0 Kommentare

Dieser Wettkampf war keine besonders schlaue Idee. Kurz nach 1 Uhr nachts gerieten die Raser in der Dörrstraße im Osten von Innsbruck ins Visier einer Polizeistreife. Die beiden jungen Männer veranstalteten laut Exekutive augenscheinlich ein illegales Straßenrennen. Mit ihren PS-Boliden.

Das Straßenrennen führte über die Dörrstraße.
Das Straßenrennen führte über die Dörrstraße.(Bild: Jasmin Steiner, Krone KREATIV)

Verfolgung mit mehr als 100 km/h
„Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den beiden Fahrzeugen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h bei erlaubten 50 km/h durch das Stadtgebiet folgen“, heißt es vonseiten der Ermittler.

In der Innsbrucker Dörrstraße (links) gerieten die Raser ins Visier der Polizei.
In der Innsbrucker Dörrstraße (links) gerieten die Raser ins Visier der Polizei.(Bild: Jasmin Steiner, lassedesignen – stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Zitat Icon

Beide Lenker sind noch im Besitz eines Probeführerscheins. 

Die Polizei

Das Duo – bei den Lenkern handelte es sich um zwei 24-jährige Serben, die beide noch einen Probeführerschein besitzen – konnte letztlich von der Streife gestoppt und zur Rede gestellt werden.

Jetzt droht saftige Strafe
Ihre Führerscheine mussten die beiden mutmaßlichen Rowdys abgeben. Kennzeichen und Zulassungsscheine wurden beschlagnahmt. Entsprechende Anzeigen folgen. Den Männern droht eine saftige Strafe!

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Innsbruck
Polizei
PolizeistreifeVerfolgungsjagdMänner
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Mögliches 2. Opfer
Feuerdrama in Messie-Haus: Frau kommt ums Leben
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
102.444 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
101.598 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.685 mal gelesen
Noa Szollos
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf