Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

90 Prozent Skeptiker | Kaum Hoffnung

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

90 Prozent Skeptiker. Die Erwartungen an die gestern abgeschlossene Klausur der türkis-rot-pinken Regierung waren, sagen wir es freundlich: verhalten. Am Mittwoch präsentierte man – auch das wenig überraschend – stolz die Ergebnisse. Vieles davon, wie etwa die Milliarde für Wirtschaftsanreize, hatte Bundeskanzler Christian Stocker schon bei seinem Auftritt in den ORF-Sommergesprächen am Montag vorweggenommen. Mehrere nun beschlossene Maßnahmen sollen die Energiepreise eindämmen, bei den Lebensmitteln strebt man eine sogenannte „Allianz für faire Preise“ an. Und wie kommen all diese Bemühungen, all diese Ankündigungen bei den Österreichern an? Milde gesagt: verhalten. Via krone.at fragten wir gestern unsere User, ob sie glauben, dass die Regierung bei den Energie- und Lebensmittelpreisen noch das Ruder herumreißen könne. Die mehr als klare Antwort: 90 Prozent bleiben skeptisch und glauben das nicht!

0 Kommentare

Kaum Hoffnung. Die innenpolitische Lage rund um die Regierungsklausur kommentiert heute in der „Krone“ auch Claus Pándi. Er findet: „Es ist angerichtet: Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickls ORF-,Sommergespräch´ am nächsten Montag zubereitet.“ Die Regierungsklausur, meint er, habe „in einem völligen Desaster für Österreich“ geendet, ÖVP, SPÖ und Neos sei es nicht gelungen, Zeichen der Zuversicht zu senden. Vielmehr habe man die Pensionisten in Angst und Schrecken versetzt und für die Wirtschaft „eine Fantasiemilliarde zusammengeschustert“, von der niemand wisse, „woher sie kommen und wohin sie gehen soll“. Bei der europaweit rekordverdächtigen hohen Inflation, „die man neuerdings Ungemach nennt, wird auf das Prinzip Hoffnung gesetzt“, ätzt Pándi. Ja, Hoffnung kann man nur noch äußerst verhalten hegen.

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Das Seilbahn-Unglück in Lissabon forderte 15 Todesopfer.
Bereits 15 Todesopfer
Stadtbahn-Unfall in Lissabon: „Wie im Horrorfilm“
Symbolbild
16-Jährige missbraucht
Grazer Taxler soll sich an Kundin vergangen haben
Kurzer Prozess: Weil der Angeklagte nicht kam, wurde die Verhandlung in Ried vertagt
Krone Plus Logo
Opfer von Wurstattacke
„Da hat er sich aber mit der Falschen angelegt“
Eine Laserwaffe und die Begleitung von Xi sorgten für besonderes Aufsehen.
„Sind unaufhaltsam“
Zeigt neues Kriegsgerät: Xi lässt Muskeln spielen
Die Regale wurden leergeräumt.
Um mindestens 50.000 €
Hochprozentiger Coup: Täter erbeuten edle Tropfen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.560 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
165.986 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
144.040 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2579 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1286 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1245 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Nach EU-Freigabe
Mercosur-Deal: Das sagt Landwirtschaftsminister
„Syrer beliebter“
Satirezeitung provoziert Kickl mit Freibad-Umfrage
Kremlchef zündelt
Putin zu Selenskyj: „Lasst ihn nach Moskau kommen“
Noch keine Einigung
Kärntner Ärzte rufen zum ganztägigen Streik auf
„Sind unaufhaltsam“
Zeigt neues Kriegsgerät: Xi lässt Muskeln spielen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf