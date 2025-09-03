90 Prozent Skeptiker | Kaum Hoffnung

90 Prozent Skeptiker. Die Erwartungen an die gestern abgeschlossene Klausur der türkis-rot-pinken Regierung waren, sagen wir es freundlich: verhalten. Am Mittwoch präsentierte man – auch das wenig überraschend – stolz die Ergebnisse. Vieles davon, wie etwa die Milliarde für Wirtschaftsanreize, hatte Bundeskanzler Christian Stocker schon bei seinem Auftritt in den ORF-Sommergesprächen am Montag vorweggenommen. Mehrere nun beschlossene Maßnahmen sollen die Energiepreise eindämmen, bei den Lebensmitteln strebt man eine sogenannte „Allianz für faire Preise“ an. Und wie kommen all diese Bemühungen, all diese Ankündigungen bei den Österreichern an? Milde gesagt: verhalten. Via krone.at fragten wir gestern unsere User, ob sie glauben, dass die Regierung bei den Energie- und Lebensmittelpreisen noch das Ruder herumreißen könne. Die mehr als klare Antwort: 90 Prozent bleiben skeptisch und glauben das nicht!