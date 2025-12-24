Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Türchen 24

Jauchza Hütte: Seminare und Feste mitten in Bergen

Kärnten
24.12.2025 05:01
Die Jauchza Hütte in Innerkrems.
Die Jauchza Hütte in Innerkrems.(Bild: zvgfre)

Die Jauchza Hütte ist im wahrsten Sinne aus einem vierjährigen Winterschlaf erwacht. Dank Maria Hartl, die nun die neue Pächterin der beliebten Hütte in den Nockbergen ist. Doch die Hütte dient nicht nur als Einkehr – was die 39-Jährige alles geplant hat, erzählt sie im 24. Adventkalender-Türchen. 

0 Kommentare

Darauf haben besonders Wintersportler gewartet. Die Jauchza Hütte hat, wie berichtet, endlich wieder einen Pächter. Vier Jahre lang war die Einkehr geschlossen. Nun wird der urigen Almhütte mit Maria Hartl aus Bayern aber wieder Leben eingehaucht. Und die 39-jährige IT-Managerin bringt einige neue Ideen mit. 

Seminarlocation in über 1900 Metern Höhe
Was Hartl anbieten möchte, ist auch leicht umsetzbar. „Die Hütte dient als optimale Einkehrmöglichkeit. Aber ich will auch Seminare, Teamevents, Feste veranstalten“, spricht sie über ihre Pläne. „Das Gebäude verfügt über einen großen Raum – der ideal für Yoga-Sessions oder eben Meetings und mehr ist.“ 

Und so können Gäste im Winter den Konferenzraum nutzen und Winterwanderungen, Skitouren oder Rodelevents durchführen. Im Sommer warten eine Genusswanderung zum benachbarten Senner, oder ein Lagerfeuer am Teich, wo auch Teamspiele durchführt werden können. So ist auf 1900 Höhenmeter eine optimale Infrastruktur für dieses Vorhaben gegeben.

Maria Hartl ist die Gastgeberin der Jauchza Hütte
Maria Hartl ist die Gastgeberin der Jauchza Hütte(Bild: Hartl)
(Bild: Hartl)
Die Jauchza Hütte in den Nockbergen.
Die Jauchza Hütte in den Nockbergen.(Bild: Hartl)
(Bild: Hartl)

„Es besteht für Seminargruppen die Möglichkeit, Yoga an unserem Bergteich, im Zirbenwald durchzuführen. Auch eine frühe Morgenwanderung direkt von unserem Berg ist möglich, um den Sonnenaufgang genießen zu können“, ist selbst Hartl von dieser Naturkulisse begeistert. Hartl weiß, wonach Firmen suchen. Sie selbst hat jahrelang für Großunternehmen gearbeitet, wo vor allem Teambuildings, Meetings und Seminare Themen waren. 

Hütte verfügt über 20 Betten
Die Jauchza Hütte verfügt neben dem Bergrestaurant über Appartements und ein Chalet mit insgesamt 20 Betten. Am kommenden Samstag, dem 27. Dezember, ist es so weit: „Wir eröffnen für die Wintersportler“, freut sich Hartl. Denn die Umgebung ist besonders für Tourengeher sehr beliebt. 

Lesen Sie auch:
Christine Rainer ist die Leiterin des Hotels Eden Park in Velden. 
Türchen 23
Am Wörthersee ein Hotel für sich alleine mieten!
23.12.2025
Türchen 22
In dieser Bäckerei trotz Unverträglichkeit naschen
22.12.2025
Türchen 21
Martina‘s Nudlkudlmudl: Ihr harter Weg zum Erfolg
21.12.2025

Wir verlosen... 

einen Gutschein im Wert von 300 Euro für Gruppen, Firmen oder einen Verein. Der Gutschein beinhaltet die Übernachtung in zwei Apartments, die mit bis zu zehn Personen belegt werden können. Mitmachen ist einfach: Füllen Sie einfach das Formular unterhalb aus: 

Viel Glück beim Mitmachen. 

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
136.167 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
120.340 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
97.922 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Kärnten
Im Feiertags-Dienst
Streife zu Weihnachten: „Kollegen sind Familie“
Türchen 24
Jauchza Hütte: Seminare und Feste mitten in Bergen
Folge 25: Dampfnudltag
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Bereits achtes Buch
Jungautor verwandelt Heimat in Krimischauplatz
Opfer bittet um Hilfe
Dreiste Fahrerflucht auf Parkplatz: Zeugenaufruf!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf