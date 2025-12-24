Jauchza Hütte: Seminare und Feste mitten in Bergen

Die Jauchza Hütte ist im wahrsten Sinne aus einem vierjährigen Winterschlaf erwacht. Dank Maria Hartl, die nun die neue Pächterin der beliebten Hütte in den Nockbergen ist. Doch die Hütte dient nicht nur als Einkehr – was die 39-Jährige alles geplant hat, erzählt sie im 24. Adventkalender-Türchen.
Darauf haben besonders Wintersportler gewartet. Die Jauchza Hütte hat, wie berichtet, endlich wieder einen Pächter. Vier Jahre lang war die Einkehr geschlossen. Nun wird der urigen Almhütte mit Maria Hartl aus Bayern aber wieder Leben eingehaucht. Und die 39-jährige IT-Managerin bringt einige neue Ideen mit.
Seminarlocation in über 1900 Metern Höhe
Was Hartl anbieten möchte, ist auch leicht umsetzbar. „Die Hütte dient als optimale Einkehrmöglichkeit. Aber ich will auch Seminare, Teamevents, Feste veranstalten“, spricht sie über ihre Pläne. „Das Gebäude verfügt über einen großen Raum – der ideal für Yoga-Sessions oder eben Meetings und mehr ist.“
Und so können Gäste im Winter den Konferenzraum nutzen und Winterwanderungen, Skitouren oder Rodelevents durchführen. Im Sommer warten eine Genusswanderung zum benachbarten Senner, oder ein Lagerfeuer am Teich, wo auch Teamspiele durchführt werden können. So ist auf 1900 Höhenmeter eine optimale Infrastruktur für dieses Vorhaben gegeben.
„Es besteht für Seminargruppen die Möglichkeit, Yoga an unserem Bergteich, im Zirbenwald durchzuführen. Auch eine frühe Morgenwanderung direkt von unserem Berg ist möglich, um den Sonnenaufgang genießen zu können“, ist selbst Hartl von dieser Naturkulisse begeistert. Hartl weiß, wonach Firmen suchen. Sie selbst hat jahrelang für Großunternehmen gearbeitet, wo vor allem Teambuildings, Meetings und Seminare Themen waren.
Hütte verfügt über 20 Betten
Die Jauchza Hütte verfügt neben dem Bergrestaurant über Appartements und ein Chalet mit insgesamt 20 Betten. Am kommenden Samstag, dem 27. Dezember, ist es so weit: „Wir eröffnen für die Wintersportler“, freut sich Hartl. Denn die Umgebung ist besonders für Tourengeher sehr beliebt.
