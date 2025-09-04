Noch ein Neuzugang für Austria Salzburg

Zumindest einen Spieler wollte Austria Salzburg vor dem Ende der Transferphase (5. September) noch verpflichten. Am Donnerstag präsentierten die Violetten einen Neuzugang fürs zentrale Mittelfeld. Wie die „Krone“ bereits berichtete, spielt Benedikt Huber ab sofort für den Aufsteiger. „Ich freue mich riesig, dass der Transfer endlich geklappt hat“, sagte der Tiroler, der bereits im Juli in einem Testspiel für die Austria aufgelaufen war.