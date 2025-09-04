Vorteilswelt
Spielt im Mittelfeld

Noch ein Neuzugang für Austria Salzburg

Salzburg
04.09.2025 11:40
Austria Salzburg hat einen weiteren Spieler verpflichtet.
Austria Salzburg hat einen weiteren Spieler verpflichtet.

Kurz vor dem Ende der Transferphase hat Austria Salzburg einen weiteren Spieler verpflichtet. Wie die „Krone“ schon berichtete, stößt der Tiroler Benedikt Huber zu den Violetten. Der 20-Jährige wurde beim deutschen Bundesligisten Hoffenheim ausgebildet. 

0 Kommentare

Zumindest einen Spieler wollte Austria Salzburg vor dem Ende der Transferphase (5. September) noch verpflichten. Am Donnerstag präsentierten die Violetten einen Neuzugang fürs zentrale Mittelfeld. Wie die „Krone“ bereits berichtete, spielt Benedikt Huber ab sofort für den Aufsteiger. „Ich freue mich riesig, dass der Transfer endlich geklappt hat“, sagte der Tiroler, der bereits im Juli in einem Testspiel für die Austria aufgelaufen war. 

Neuzugang Benedikt Huber und Sportchef Roland Kirchler.
Neuzugang Benedikt Huber und Sportchef Roland Kirchler.

Will bei Austria Salzburg Karriere vorantreiben
Sportchef Roland Kirchler strich die fußballerische Ausbildung des 20-Jährigen hervor. „Er hat auch schon in Deutschland (Hoffenheim, Anm.) Erfahrung sammeln dürfen.“

Lesen Sie auch:
Wie viele Fans von Austria Salzburg bekommen Tickets für das Derby gegen den FC Liefering?
Krone Plus Logo
Es geht ums Derby
„Zuckerl“ von Red Bull für Austria Salzburg
02.09.2025
Mit Duo einig
Austria Salzburg angelt nach diesen zwei Spielern
28.08.2025

Huber, der von 2021 bis 2025 Teil der Nachwuchsabteilung des deutschen Bundesligisten war, war zuletzt vereinslos. Beim Aufsteiger will er seine Entwicklung vorantreiben und im Erwachsenen-Fußball durchstarten. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

