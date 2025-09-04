Noch ein Neuzugang für Austria Salzburg

Kurz vor dem Ende der Transferphase hat Austria Salzburg einen weiteren Spieler verpflichtet. Wie die „Krone“ schon berichtete, stößt der Tiroler Benedikt Huber zu den Violetten. Der 20-Jährige wurde beim deutschen Bundesligisten Hoffenheim ausgebildet.
Zumindest einen Spieler wollte Austria Salzburg vor dem Ende der Transferphase (5. September) noch verpflichten. Am Donnerstag präsentierten die Violetten einen Neuzugang fürs zentrale Mittelfeld. Wie die „Krone“ bereits berichtete, spielt Benedikt Huber ab sofort für den Aufsteiger. „Ich freue mich riesig, dass der Transfer endlich geklappt hat“, sagte der Tiroler, der bereits im Juli in einem Testspiel für die Austria aufgelaufen war.
Will bei Austria Salzburg Karriere vorantreiben
Sportchef Roland Kirchler strich die fußballerische Ausbildung des 20-Jährigen hervor. „Er hat auch schon in Deutschland (Hoffenheim, Anm.) Erfahrung sammeln dürfen.“
Huber, der von 2021 bis 2025 Teil der Nachwuchsabteilung des deutschen Bundesligisten war, war zuletzt vereinslos. Beim Aufsteiger will er seine Entwicklung vorantreiben und im Erwachsenen-Fußball durchstarten.
