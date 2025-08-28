Einbrüche in mehrere Häuser

Salzburgs Letsch hofft auf EL-Duell mit Stuttgart
Keine Ferienzeit für Einbrecher: In Hallwang und im Salzburger Stadtteil Aigen schlugen sie zu. Was bisher bekannt ist.
In ein Wohnhaus im Stadtteil Aigen brachen Unbekannte am Mittwochnachmittag ein. Besonders dreist: Die Täter gelangten in das Haus, indem sie den Schließzylinder der Eingangstür am hellichten Tag ausbauten.
Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwochabend in zwei Reihenhäuser im Gemeindegebiet von Hallwang ein. Laut Polizei brachen sie jeweils die Terrassentüren auf.
In beiden Fällen erbeuteten die Einbrecher Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe.
