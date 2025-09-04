Geldstrafe für einen falschen Polizisten (16)

Zeuge vereitelte Straftat

Doch während der vermeintlichen Amtshandlung kam ein Zeuge dazu, der sofort Zweifel äußerte und von „Fake-Polizisten“ sprach. „Wir sind dann davongefahren, weil wir Angst hatten“, führte der 16-Jährige aus, der sich auch geständig zum Vorwurf zeigte. Doch der zweite Angeklagte meinte, dass er sich nicht als Polizist ausgegeben habe – und gar nicht wusste, dass sein Beifahrer Geld verlangt habe. „Es war nicht meine Idee.“ Doch genau das Gegenteil behauptete der 16-Jährige: „Er hat genauso Schuld wie ich.“