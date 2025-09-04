Nachbarn holten Hilfe, weil Mann Freundin schlug

Geldstrafe für einen falschen Polizisten (16)
In Kaprun in Salzburg nahm die Polizei am Mittwoch einen 35-jährigen Bosnier fest: Nachbarn hatten Alarm geschlagen, weil ein Streit in einer Wohnung eskalierte. Der Mann soll seine Lebenspartnerin bedroht und geschlagen haben.
Zu dem Streit zwischen dem Bosnier und seiner Freundin kam es am Mittwoch. Der Mann war offensichtlich alkoholisiert. Die Nachbarn hörten mit, wie es zu verbalen und tätlichen Angriffen kam. Der Bosnier soll in Folge auch eine Nachbarin bedroht haben.
Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt nach Puch-Urstein gebracht. Ein Waffenverbot besteht gegen den rabiaten 35-Jährigen bereits. Jetzt darf der die Wohnung auch nicht mehr betreten.
