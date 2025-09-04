Im Gewerbegebiet stand Container in Flammen

Wieder ein Alarm in einem Entsorgungsbetrieb! Nachdem zuletzt mehrfach Akkus Brände bei Recyclingunternehmen ausgelöst hatten, stand am Mittwoch in Unternberg im Lungau ein Müllcontainer in Flammen. Die örtliche Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle.
Am Mittwochnachmittag stiegen aus dem Container plötzlich Flammen auf. Die Rauchsäule war binnen kürzester Zeit schon von Weitem zu sehen.
Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand mit Atemschutz und konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Der mit verschiedenen Müllkategorien gefüllte Container musste mittels Bagger ausgeräumt werden.
Auch Nachlöscharbeiten wurden durchgeführt, um ein Wiederaufflammen von Gutnestern zu verhindern. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Ermittlungen laufen.
