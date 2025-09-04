Mit bis zu 60 Sachen durch die Stadt Salzburg

Kriteriumschef Christian Mohr freut sich auf den Rad-Event. „In der Hofstallgasse sind bis zu 60 Kilometer pro Stunde möglich. Wir rechnen mit einem Schnitt von mehr als 47 km/h.“ Damit nicht nur der Schlusssprint um den Sieg spannend wird, setzen die Veranstalter auf Zwischensprints. Alle zehn Runden – insgesamt werden bei den Herren 60 absolviert – gibt es eine Sprintwertung, die mit Extra-Preisgeld prämiert wird.