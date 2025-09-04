Vorteilswelt
Rennrad-Kriterium

Mit bis zu 60 Sachen durch die Stadt Salzburg

Salzburg
04.09.2025 11:00
Beim heutigen Altstadtkriterium wird es rasant zur Sache gehen.
Beim heutigen Altstadtkriterium wird es rasant zur Sache gehen.(Bild: Tröster Andreas)

Mit Startschuss am Nachmittag geht heute die dritte Ausgabe des Altstadtkriteriums in Salzburg über die Bühne. Die Veranstalter versprechen sich Spektakel pur. Mit einer besonderen Maßnahme will man die Spannung durchgehend hochhalten. 

Spektakuläre Überholmanöver, extreme Kurvenlagen und hohes Tempo. Das verspricht die dritte Ausgabe des Salzburger Altstadtkriteriums, das heute über die Bühne geht. Nach der Damen-Konkurrenz am Nachmittag (15) steigt am Abend (18/Start jeweils am Residenzplatz) das Herren-Rennen. Mit bekannten Namen.

Titelverteidiger Gregor Mühlberger (Movistar) steht ebenso am Start wie Marco Haller (Tudor) und Alexander Hajek (Red Bull-Bora-hansgrohe). Patrick Konrad musste kurzfristig zurückziehen. Sein Team Lidl-Trek hat den 33-Jährigen kurzfristig für Rennen in Nordamerika nominiert.

Gregor Mühlberger will seinen Sieg aus dem Vorjahr verteidigen.
Gregor Mühlberger will seinen Sieg aus dem Vorjahr verteidigen.(Bild: Andreas Tröster)

Kriteriumschef Christian Mohr freut sich auf den Rad-Event. „In der Hofstallgasse sind bis zu 60 Kilometer pro Stunde möglich. Wir rechnen mit einem Schnitt von mehr als 47 km/h.“ Damit nicht nur der Schlusssprint um den Sieg spannend wird, setzen die Veranstalter auf Zwischensprints. Alle zehn Runden – insgesamt werden bei den Herren 60 absolviert – gibt es eine Sprintwertung, die mit Extra-Preisgeld prämiert wird.  

Neutor wird gesperrt
Während der mehrtägigen Rennrad-Veranstaltung „Cyclodome“ – am Freitag folgt ein Mountainbike-Eliminator-Rennen – kommt es am Donnerstag und Freitag zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Salzburger Altstadt. 

Auch 2025 rollen die Rad-Asse beim Cyclodome durch die Hofstallgasse.
Radsport-Fest
Das sind die Stars des Cyclodome 2025 in Salzburg
22.08.2025

Es ist mit umfangreichen Verkehrssperren entlang der Rennstrecke zu rechnen. So wird am Donnerstag die Einfahrt ins Neutor und in den Museumsplatz von 14 bis 19.45 für den Individualverkehr gesperrt. Öffis, Taxis, Fiaker und Besitzer einer Ausnahmebewilligung können aber zufahren. Komplett gesperrt werden die Parkplätze am Universitätsplatz und Herbert-von-Karajan-Platz von 7 bis 20 Uhr.

