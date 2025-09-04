Polizei stellt in Wohnung Drogen und Waffen sicher

Dealerin flog im Pinzgau auf

Im Pinzgau wurde eine 28-Jährige beim Dealen ausgeforscht. Ihr konnte der Handel mit rund 8000 Gramm Marihuana im Wert von etwa 80.000 Euro nachgewiesen werden. Bei einer Hausdurchsuchung konnte die Polizei noch eine weitere geringere Menge Marihuana sowie Verpackungsmaterial und elektronische Geräte sicherstellen. Die Beschuldigte und mehrere Abnehmer werden jetzt angezeigt.