Nach Hinweis

Polizei stellt in Wohnung Drogen und Waffen sicher

Chronik
04.09.2025 09:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Birbaumer Christof)

Nach einem Hinweis kontrollierte die Polizei im Raum Hallein (Salzburg) eine Wohnung und stellte eine größere Menge Suchtgift sowie Waffen sicher. Ein Tennengauer (39) wurde festgenommen. Und im Pinzgau forschten Drogenfahnder eine 28-jährige Dealerin aus. 

In der Drogenszene gelangen der Salzburger Polizei gleich mehrere Ermittlungserfolge. In Hallein gingen die Beamten einem Hinweis nach und stellten eine größere Menge Drogen sowie teils verbotene Waffen sicher. Ein 39-jähriger Bewohner ist in Haft. Weitere Ermittlungen laufen.

Dealerin flog im Pinzgau auf
Im Pinzgau wurde eine 28-Jährige beim Dealen ausgeforscht. Ihr konnte der Handel mit rund 8000 Gramm Marihuana im Wert von etwa 80.000 Euro nachgewiesen werden. Bei einer Hausdurchsuchung konnte die Polizei noch eine weitere geringere Menge Marihuana sowie Verpackungsmaterial und elektronische Geräte sicherstellen. Die Beschuldigte und mehrere Abnehmer werden jetzt angezeigt. 

Autodieb war auf Drogen
Für einen Autodieb, der unter Drogeneinfluss stand, war am Dienstag in Salzburg-Schallmoos die Endstation. Die Polizei versuchte, mit dem 31-Jährigen, der sich in dem geparkten Auto versteckt hatte und offensichtlich „high“ war, Kontakt aufzunehmen. Er reagierte auf keine Klopfzeichen.

Der Zulassungsbesitzer gab an, dass ihm der Pkw und eine Bankomatkarte gestohlen worden waren. Die Beamten konnten das Auto schließlich mit einem Zweitschlüssel aufsperren, in einem Rucksack 50 Gramm Drogen sicherstellen und den 31-Jährigen festnehmen. 

Salzburg

Mehr Chronik
Nach Hinweis
Polizei stellt in Wohnung Drogen und Waffen sicher
Alarm in Unternberg
Im Gewerbegebiet stand Container in Flammen
Mit 190 durch Stadt
Haftstrafe für 17-Jährigen nach Verfolgungsjagd
Mitten in Salzburg
Porsche-Tunnel: Entscheidung steht kurz bevor
Staus erwartet
Blechlawine rollt auch zum Ferienende wieder
