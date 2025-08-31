Vorteilswelt
35 Euro Beute

Überwachungskamera entlarvte dreisten Hof-Dieb

Salzburg
31.08.2025 11:30
Kamera filmte den mutmaßlichen Dieb bei einem Bauernhof in Nußdorf.
Kamera filmte den mutmaßlichen Dieb bei einem Bauernhof in Nußdorf.(Bild: Markus Tschepp)

Dreist! Ein Mann griff in einem Hofladen eines Nußdorfer Landwirts in Salzburg in die Kassa und wurde dabei von der Überwachungskamera gefilmt. Auch in Mattsee soll er zugeschlagen haben.

Ein Mann mittleren Alters geht in den Hofladen, sieht sich um, greift sich am Kopf und holt seine Brieftasche heraus. Auf den ersten Blick möchte man meinen, er wolle etwas aus dem Kühlschrank nehmen und kaufen. Stattdessen greift er in die Kassa, nimmt sich mehrere Geldscheine, steckt sie in seine Brieftasche und verschwindet.

35 Euro Beute
Das alles ist auf der Aufnahme der Überwachungskamera bei einem Bauernhof in Nußdorf zu sehen – passiert ist der Vorfall bereits am Mittwoch. 35 Euro hat der Dieb mitgenommen, erzählt der betroffene Landwirt im Gespräch mit der „Krone“.

Nicht das erste Mal
Und es war offenbar nicht der einzige Diebstahl, wie der Flachgauer weiß: Der gleiche Mann soll kürzlich auch in einem Selbstbedienungsladen in Mattsee zugeschlagen und ebenfalls eine geringe Menge Bargeld sowie diverse Lebensmittel mitgenommen haben.

Erst im Jänner war der betroffene Hof in Nußdorf von einem Ladendieb heimgesucht worden – auch damals überführte die Kamera den mutmaßlichen Kriminellen. Es handelte sich aber um eine andere Person als im aktuellen Fall. Die Polizei ist bereits eingeschaltet, betonte der Landwirt. 

