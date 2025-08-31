Überwachungskamera entlarvte dreisten Hof-Dieb

Ein Mann mittleren Alters geht in den Hofladen, sieht sich um, greift sich am Kopf und holt seine Brieftasche heraus. Auf den ersten Blick möchte man meinen, er wolle etwas aus dem Kühlschrank nehmen und kaufen. Stattdessen greift er in die Kassa, nimmt sich mehrere Geldscheine, steckt sie in seine Brieftasche und verschwindet.