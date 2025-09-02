Bei Baby-Namen boomen Jakob, Emma und Marie

Die Landesstatistik hat jetzt die Vorlieben der Salzburger im Jahr 2024 erhoben. Jakob steht ganz oben auf der Hitliste für die Buben. Der Name Paul wurde damit abgelöst. Maximilian bleibt seit Jahren unter den Top fünf. Bei den Mädchen sind Marie und Emma vorne. Anna zählt zu den weiblichen Lieblingsnamen unter den ersten fünf Plätzen.