Bei Baby-Namen boomen Jakob, Emma und Marie

Das ist Salzburgs Hitliste bei den Babynamen: Bei den Buben belegte im Jahr 2024 Jakob Platz eins, bei den Mädchen sind Emma und Marie besonders beliebt.
Viele Eltern kennen das: Wer Nachwuchs erwartet, zerbricht sich oft über Wochen den Kopf, welcher Name es sein soll.
Die Landesstatistik hat jetzt die Vorlieben der Salzburger im Jahr 2024 erhoben. Jakob steht ganz oben auf der Hitliste für die Buben. Der Name Paul wurde damit abgelöst. Maximilian bleibt seit Jahren unter den Top fünf. Bei den Mädchen sind Marie und Emma vorne. Anna zählt zu den weiblichen Lieblingsnamen unter den ersten fünf Plätzen.
1545 Vornamen wurden in Salzburg im Vorjahr vergeben. 58 Mal hören Babys auf Jakob und Marie, 43 Mal auf Emma. Babynamen werden in Salzburg schon seit 1984 erfasst.
Das sind die Tops und Flops
Den Vornamen des Salzburger Landespatrons Rupert tragen immer weniger Buben im Bundesland. Seit 2008 wurden nur 68 Ruperts geboren. Der Name der weiblichen Patronin Erentrudis ist ganz verschwunden. Auch kaiserlicher Glamour wie Franzl und Sissi scheint nicht modern zu sein. Neun Mädchen bekamen 2024 den Namen Elisabeth, dazu kommt eine Sissi. Sechs Buben heißen Franz.
