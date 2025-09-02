Gratis Öffis: Benzinfrei-Tage stehen vor der Tür

Die beliebten Benzinfrei-Tage gehen in die nächste Runde. Schon am kommenden Samstag sind Bus und Bahn im ganzen Bundesland kostenlos.
Kommenden Samstag übernehmen wieder zahlreiche Salzburger Sportvereine und Verbände die Salzburger Innenstadt. Beim Tag des Sports verwandeln sie den Residenzplatz in eine Sportarena mit 35 verschiedenen Sportarten zum Ausprobieren. Rund zwei Wochen später startet der Rupertikirtag (19. bis 24. September).
Wer zu den beiden Veranstaltungen nicht zu Fuß oder mit dem Rad anreisen will, der hat die Möglichkeit kostenlos mit den Öffis zu fahren. Mit den Benzinfrei-Tagen ist die Anreise mit Bus und Bahn aus dem ganzen Bundesland nämlich kostenlos.
Mit Bus und Bahn durch Salzburg
„An den Benzinfrei-Tagen können alle ganz unkompliziert in unsere Öffis einsteigen und losfahren“, sagt Johannes Gfrerer, Geschäftsführer des Salzburger Verkehrsverbunds. „Wir laden besonders jene ein, die bisher selten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren, unser Angebot zu testen.“
Nach dem Tag des Sports und dem Rupertikirtags gibt es heuer noch am 28. November einen weiteren kostenlosen Öffi-Tag.
