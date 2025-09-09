Autor Dan Brown nimmt Elon Musk in Schutz

X, SpaceX, Tesla und AfD-Werbung

Musk führt mehrere einflussreiche Unternehmen, darunter den Elektroauto-Hersteller Tesla, das Raumfahrtunternehmen SpaceX und die Online-Plattform X. Der 54-Jährige gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Weltweit für Schlagzeilen sorgte das öffentliche Zerwürfnis zwischen Musk und dem US-Präsidenten Donald Trump, die zuvor enge Vertraute waren. Musk war auch in Deutschland zum Beispiel vor der Bundestagswahl im Februar in die Kritik geraten. Er hatte Wahlwerbung für die AfD gemacht und deutsche Spitzenpolitiker beschimpft. Musks Botschaften auf X erreichen weltweit Millionen Nutzer, die ihm dort folgen und seine Nachrichten weiterverbreiten.