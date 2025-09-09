Crash in Wiener City: Frau kämpft um Überleben

Schrecklicher Unfall Montagvormittag in der Wiener Innenstadt: Eine erst 22 Jahre alte Radfahrerin wurde von einem Pkw-Lenker (84) auf Höhe der Schallautzerstraße erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt.
Die junge Frau war auf dem Radstreifen Richtung Ring unterwegs, als es zur Kollision kam. Der betagte Autofahrer war in Richtung Marxergasse unterwegs, als sich der folgenschwere Zusammenstoß ereignete.
Mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht
Die Radlerin blieb schwer verletzt am Asphalt liegen, sie wurde sofort durch den Notarzt der Berufsrettung Wien medizinisch erstversorgt. Unter Lebensgefahr wurde das Opfer anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.
Neben den Verletzungen entstand auch erheblicher Sachschaden – sowohl an den beteiligten Fahrzeugen als auch an einem geparkten Pkw. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat den Unfall aufgenommen.
