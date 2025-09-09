Nächste Pleite im Umfeld des Signa-Konzerns

Eine Sanierung dieser Gesellschaft sei – laut einer ersten Einschätzung des KSV1870 – nicht angedacht. „Es wird sohin sämtliches Vermögen verwertet bzw. werden sämtliche Ansprüche der Insolvenzschuldnerin einbringlich gemacht. Nach Abzug der Kosten des Verfahrens wird das Realisat an die Gläubiger aliquot verteilt werden. Es kommt sohin zu einer Liquidation dieser Gesellschaft“, schilderte der Kreditschutzverband.