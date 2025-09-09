Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Holding in Innsbruck

Nächste Pleite im Umfeld des Signa-Konzerns

Tirol
09.09.2025 12:17
Wieder eine Pleite im Umfeld der Signa.
Wieder eine Pleite im Umfeld der Signa.(Bild: EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Die Pleitenserie geht weiter – auch innerhalb der „Signa-Blase“! Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Dienstag mitteilte, wurde über eine Firma, die im „Naheverhältnis“ zur Signa stehe, ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die „Bereinigung“ der Organisationsstruktur gehe damit weiter.

0 Kommentare

Am Dienstag sei über das Vermögen der Firma „BER Schicklerhaus Co-Invest Holding GmbH“ ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der KSV1870. Als Alleingesellschafterin scheint die bereits insolvente Herkules Holding GmbH auf.

„Bereinigung der Organisationsstruktur geht weiter“
Die Schuldnerin sei in der Immobilienbranche operativ tätig und „im Naheverhältnis zur Siga-Gruppe zu verorten“, hieß es weiter. Mit Eröffnung dieses Insolvenzverfahrens gehe laut Kreditschutzverband „die Bereinigung der Organisationsstruktur im Signa-Konzern weiter.“

Eine Sanierung dieser Gesellschaft sei – laut einer ersten Einschätzung des KSV1870 – nicht angedacht. „Es wird sohin sämtliches Vermögen verwertet bzw. werden sämtliche Ansprüche der Insolvenzschuldnerin einbringlich gemacht. Nach Abzug der Kosten des Verfahrens wird das Realisat an die Gläubiger aliquot verteilt werden. Es kommt sohin zu einer Liquidation dieser Gesellschaft“, schilderte der Kreditschutzverband.

Benko-Prozess startet im Oktober
René Benkos Signa Holding hatte Ende 2023 Insolvenz angemeldet. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in diesem Zusammenhang wegen schweren Betrugs, betrügerischer Krida, Untreue, Förderungsmissbrauchs und Gläubigerbegünstigung gegen Benko und mehr als ein Dutzend weitere Beschuldigte und zwei Verbände.

Lesen Sie auch:
Auf René Benko warten zwei lange Tage im Innsbrucker Schwurgerichtssaal.
Prozess ab 14. Oktober
Benko: Richterin und zwei Laienrichter urteilen
14.08.2025
Am 13. Oktober geplant
Heikle Überstellung von Benko kurz vor Prozess
04.09.2025

Mit Spannung wird der am 14. Oktober am Landesgericht Innsbruck beginnende Prozess gegen Benko erwartet.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
386.782 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
156.033 mal gelesen
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.709 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2095 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1856 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1687 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf