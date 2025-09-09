„Respektlos!“ Empörung über Nagelsmann-Aussagen

Auch sein Landsmann und ebenfalls Ex-Teamspieler Chris Brunt empörte sich: „Ich wusste nicht, dass man schönen Fußball spielen und das tun muss, was dem Gegner gefällt.“ Auch viele Fans zeigten sich wenig begeistert. Einen guten Eindruck hat Nagelsmann in Nordirland jedenfalls nicht hinterlassen – mal sehen, wie er beim Rückspiel in Belfast am 13. Oktober empfangen wird.