Das ist der Grund

Ford ruft jetzt 1,5 Millionen Autos zurück

Motor
09.09.2025 12:30
(Bild: Nataliia - stock.adobe.com)

Betroffen sind diverse Modelle der Baujahre 2015 bis 2019, darunter der Mustang sowie Pick-ups der F-Serie und der Transporter Transit.

Wegen Problemen mit der Rückfahrkamera hat Ford in den USA nun Autos zurückgerufen. Bei den Autos könne es nämlich passieren, dass das Bild der Kamera spiegelverkehrt und verzerrt sei oder ganz ausfallen könne, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Dienstag mit. Die Kameras sollen kostenlos ausgetauscht werden.

Lesen Sie auch:
Auch ein günstiger Pick-up ist geplant – ab 30.000 Dollar.
Billige Autos geplant
Ford steigt in Preiskampf mit den Chinesen ein
12.08.2025
Neues altes Problem
Rückruf bei Ford: 769.000 Diesel in die Werkstatt!
17.12.2024

In einer weiteren Mitteilung hieß es, der kanadische Zulieferer Magna rufe ebenfalls mehr als 250.000 Rückfahrkameras zurück. Diese wurden in bestimmten Fahrzeugen von Ford und Stellantis verbaut.

krone.at
krone.at
