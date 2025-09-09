Ford ruft jetzt 1,5 Millionen Autos zurück

Wegen Problemen mit der Rückfahrkamera hat Ford in den USA nun Autos zurückgerufen. Bei den Autos könne es nämlich passieren, dass das Bild der Kamera spiegelverkehrt und verzerrt sei oder ganz ausfallen könne, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Dienstag mit. Die Kameras sollen kostenlos ausgetauscht werden.