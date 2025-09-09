„Energiefamilie“: Strom spenden für Bedürftige

Nachhaltig handeln und zugleich etwas Gutes tun

Wer mit seiner Photovoltaikanlage mehr Strom erzeugt, als er verbraucht, kann diesen ins öffentliche Netz einspeisen. Bei der „Energiefamilie“ kann man den Strom direkt einer Einrichtung schenken. Dass es sich dabei auch um eine nachhaltige Sache handelt, weiß Mathias Schweighofer, Nachhaltigkeitskoordinator von SOS-Kinderdorf: „Sagen wir, ein durchschnittlicher Privathaushalt mit PV-Anlage erhält durch den Verkauf des Überschusses etwa 200 Euro pro Jahr. Eine Spende der Kilowattstunden hingegen bedeutet eine Ersparnis von rund 400 Euro bei jenen, die sie erhalten. Man könnte also sagen, dass sich der Nutzen durch die Spende verdoppelt.“