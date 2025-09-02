Wiener Eisverkäufer gewürgt und geschlagen

Brutale Szenen am Montagvormittag in Wien-Brigittenau: Ein 43-Jähriger soll in einem Eisgeschäft zuerst einen Mitarbeiter gewürgt und anschließend den Geschäftsinhaber mit einem Faustschlag attackiert haben.
Zuvor hatte er noch versucht, in das geschlossene Lokal einzubrechen. Kurz nach der Öffnung eskalierte dann die Situation: Der Mann soll einen Mitarbeiter des Lokals gewürgt haben.
Geschäftsführer ging dazwischen
Als der Geschäftsinhaber dazwischenging, wurde er von dem Tatverdächtigen mit einem Faustschlag attackiert und leicht verletzt. Dabei ging auch ein Sessel des Lokals zu Bruch.
Auf freiem Fuß angezeigt
Die alarmierte Polizei rückte an und nahm den 43-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
