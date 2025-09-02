27-Jähriger mit Messerstichen niedergestreckt

Mit schwersten Verletzungen ist ein 27-Jähriger am Montagnachmittag in Wien aufgefunden worden. Das Opfer hatte mehrere Messerstiche erlitten, schwebt in Lebensgefahr. Der Fall ist bislang mysteriös – unmittelbare Zeugen der Bluttat gibt es offenbar nicht.
Gefunden wurde der Schwerstverletzte gegen 17.30 Uhr in der Klosterneuburger Straße im Bezirk Brigittenau. Die Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizei noch unklar.
Gespräch mit Unbekannten endete blutig
Ein Zeuge hatte beobachtet, dass das spätere Opfer mit einem Unbekannten gesprochen hatte. Doch um wen es sich dabei gehandelt hat, ist unklar. Eine Sofortfahndung nach dem mutmaßlichen Angreifer blieb ohne Erfolg.
Der Täter hatte jedenfalls mehrfach auf sein Gegenüber eingestochen. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen.
