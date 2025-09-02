Meghan veröffentlicht seltene Fotos ihrer Kinder

Herzogin Meghan (44) hat ihre Fans überrascht – mit seltenen Aufnahmen von Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4).
Die Frau von Prinz Harry teilte die Aufnahmen am Montag (1. September) auf ihrem Instagram-Account – pünktlich zum US-Feiertag Labor Day. Die zweite Staffel ihrer Lifestyle-Serie startete am 26. August und wartet mit prominenten Gästen wie Starkoch José Andrés auf.
In ihrem Instagram-Beitrag, in dem auch ihre Kinder zu sehen sind, erklärte Meghan, dass sie während der Dreharbeiten oft Musik genutzt habe, um die Stimmung locker zu halten.
Das lief in Dauerschleife
Neben einer Bilderserie, die auch eine Liste ihrer Lieblingssongs enthielt, schrieb die 44-Jährige: „Die Dreharbeiten zu Staffel zwei von ‘With Love, Meghan‘ haben noch mehr Spaß gemacht, als ihr euch vorstellen könnt. Und wie haben wir die Stimmung am Leben gehalten? Mit Musik.“ Meghan fügte hinzu: „Zwischen den Set-Umbauten habe ich immer wieder einen Song von meinem Handy abgespielt – und heute wollte ich einige meiner Lieblingssongs teilen, die bei mir in Dauerschleife liefen!“
Erst José, dann die Kinder
Das erste Foto zeigte die zweifache Mutter mit José. Weitere Aufnahmen fingen Archie (6) und Lilibet (4) ein, wie sie das Set erkunden. Ein Bild zeigt die beiden Kinder, die wie Prinz Harry rothaarig sind, mit Kopfhörern, während sie auf einem Monitor einen Clip von Meghan anschautn. Auf einem anderen Foto ist Lilibet auf einem Regiestuhl zu sehen, während Meghans Freund und Make-up-Artist Daniel Martin die Studiotür öffnet.
Die seltenen Schnappschüsse gibt es gesammelt in Meghans Instagram-Karussell zu sehen:
Und das fand Meghan „so süß“
Auch Harry taucht auf einem Foto auf – gemeinsam mit Meghan und Clare Smyth, die für das Hochzeits-Catering des royalen Paars zuständig war und in einer Episode der zweiten Staffel zu sehen ist. Auf einer weiteren Aufnahme hält Archie eine Filmklappe in den Händen. Im Gespräch mit ,People‘ erinnerte sich Meghan später an diesen Moment: „Archie hat die Klappe geschlagen! So süß.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.