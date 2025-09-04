Wie die eiserne Lady den Aggressor ausschaltete

Mit dieser Haltung hatte die Premierministerin anfangs nicht einmal ihr eigenes Kabinett geschlossen hinter sich. Ein milliardenteurer Militäreinsatz – von dem am Anfang gar nicht klar war, ob ihn das Vereinigte Königreich finanziell und in Sachen Ausrüstung überhaupt stemmen konnte – angesichts drei Millionen Arbeitsloser, eines Niedergangs der Industrie und eines radikalen Abbaus der Sozialausgaben, um das Budget zu sanieren? Das Ganze auch noch auf dem Höhepunkt der Friedensbewegung in Europa, die angesichts der „Kriegsgelüste“ der „Hexe“ Thatcher schäumte – als man freilich auch ein bisschen verdrängte, dass die USA seit dem Zweiten Weltkrieg den militärischen Schutzschirm über Westeuropa gespannt hatten, der sichere Friedenshafen also nicht hausgemacht war.