Ex im Publikum: Tennis-Dame verliert die Fassung

Keine Anzeige

„Ich sagte ihm, er solle gehen, aber er tat es nicht. Später ging er doch. Es war in diesem Moment schwer, sich zu konzentrieren“, so Muchova, die das Spiel letztendlich für sich entschieden hatte. Inzwischen steht die Tschechin nach einem Dreisatzsieg gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk sogar im Viertelfinale in New York. Auch die Aufregung um ihren Ex hat sich gelegt. „Mir geht’s wieder gut“, sagt Muchova, die auf eine Anzeige bei der WTA oder dem Veranstalter verzichtet hat.