Tränen bei den US Open

Ex im Publikum: Tennis-Dame verliert die Fassung

Tennis
02.09.2025 13:22
Karolina Muchova
Karolina Muchova(Bild: EPA/JOHN G. MABANGLO)

Sorge bei Karolina Muchova: Wie Tschechiens Tennis-Dame verrät, verfolgte ihr Ex-Freund ihr US-Open-Zweitrunden-Match gegen die Rumänin Sorana Cirstea und brachte Muchova damit aus der Fassung. „Er hat sich schon oft an Orten aufgehalten, an denen er nicht sein sollte“, beklagt die 29-Jährige.

„Ich rede nicht gerne darüber. Er saß diesmal gegenüber meiner Bank. Das hat mich etwas erschreckt“, schildert Muchova. Tränen flossen ihr über die Wangen, das Spiel musste sogar kurz unterbrochen werden.

Keine Anzeige
„Ich sagte ihm, er solle gehen, aber er tat es nicht. Später ging er doch. Es war in diesem Moment schwer, sich zu konzentrieren“, so Muchova, die das Spiel letztendlich für sich entschieden hatte. Inzwischen steht die Tschechin nach einem Dreisatzsieg gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk sogar im Viertelfinale in New York. Auch die Aufregung um ihren Ex hat sich gelegt. „Mir geht’s wieder gut“, sagt Muchova, die auf eine Anzeige bei der WTA oder dem Veranstalter verzichtet hat.

Erinnerungen an einen Vorfall rund Emma Raducanu wurden wach. Die britische Tennisspielerin war im Februar während ihrer Zweitrundenpartie beim Turnier in Dubai augenscheinlich wegen des Verhaltens eines Zuschauers in Tränen ausgebrochen. Der Mann wurde anschließend von der Tribüne verbannt. Er wurde von allen WTA-Events ausgeschlossen. Ihre damalige Gegnerin war übrigens Muchova, die ihre Kontrahentin tröstete.

