„Möglich ist viel!“ Gall nimmt Podium ins Visier

Freundin, Schokolade, Massage

Mit seiner bisherigen Leistung sei er „superzufrieden“, betonte Gall, am Sonntag fehlten ihm nur zwei Watt auf seine Allzeit-Bestleistung über 20 Minuten. Im Vergleich zur Tour erlebt er einen offeneren Konkurrenzkampf. „Ich bin froh, dass es wieder läuft nach der Tour. Nach den ersten Tagen hatte ich da noch meine Zweifel.“ Bei der Vuelta sei es im Vergleich zur Frankreich-Rundfahrt auch deutlich entspannter. „Es ist das Ende der Saison und das merkt man ein bisschen im Feld. Das ist dann schon um einiges angenehmer“, sagte er. Am Ruhetag, den der Kletterer mit Ausschlafen, Massage und einem Stückchen Schokolade als Belohnung verbringt, setzt Gall auch auf die mentale Unterstützung seiner Freundin Maya, die ihn bis Donnerstag begleiten wird.