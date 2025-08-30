Abflug nach Afrika: „Besonders gutes Storchenjahr“

Die Freude war groß, als sich im Frühjahr in Bruck an der Mur erstmals zwei Störche niederließen. Bereits vor neun Jahren hatte man einen Horst errichtet, heuer wurde er erstmals angenommen. „Die Störche breiten sich immer weiter aus – vom Mur- und Mürztal bis nach Rottenmann“, sagt Storchenexperte Helmut Rosenthaler. „Dort oben gibt es noch viele Wiesen, Feuchtgebiete und Tümpel“, erklärt er. In diesen Gebieten finden die Vögel Mäuse, Heuschrecken, Schlangen, Eidechse, Frösche und was ihnen sonst noch so schmeckt.