Störche zieht es immer öfter in den Norden

Rekordzahlen in der Mur- und Mürzfurche

Und da gibt es immer mehr zu tun: „Speziell in der Mur- und Mürzfurche zählen wir in diesem Jahr so viel Störche wie überhaupt noch nie“, sagt Storchenexperte Helmut Rosenthaler aus Tillmitsch. „Bis hinauf nach Judenburg haben sich die Tiere bereits angesiedelt.“