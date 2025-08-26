„Meister Adebar“ hat Österreich wiederentdeckt

Bruterfolg heuer wieder gut

115 Paare wurden im Vorjahr in Niederösterreich gezählt, um nahezu 100 mehr als noch vor zehn Jahren. 291 Jungvögel verließen die Horste. Nach ersten vorliegenden Daten von 245 Horsten aus Niederösterreich und dem Burgenland, dürfte der Bruterfolg auch heuer annähernd an die Vorjahreswerte heranreichen. „Außer im südlichsten Burgenland und im Waldviertel“, so die BirdLife-Expertin, die aber betont, dass die vollständigen Daten erst im Herbst verfügbar sind.