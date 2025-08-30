Vorteilswelt
Auszeit bei US Open

Probleme bei Djokovic – nun wartet Sensationsmann

Tennis
30.08.2025 06:32
Novak Djokovic (li.) musste behandelt werden.
Novak Djokovic (li.) musste behandelt werden.(Bild: EPA/BRIAN HIRSCHFELD)

Nach einer medizinischen Auszeit hat Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic am Freitag (Ortszeit) ein Achtelfinalduell mit dem Deutschen Jan-Lennard Struff bei den US Open perfekt gemacht. Der 38 Jahre alte serbische Tennisstar hatte beim 6:4, 6:7(4), 6:2 und 6:3 in seinem Drittrundenmatch gegen den Briten Cameron Norrie offensichtlich Rückenprobleme. 

Ende des ersten Satzes verließ Djokovic beim Stand von 5:4 zur Behandlung das Arthur Ashe Stadium. „Die Rivalen schauen zu, da willst du nicht zu viel preisgeben“, sagte der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger im Siegerinterview des Nightsession-Matches. Über seine Leistung sagte er: „Ich bin noch dabei, meinen Rhythmus zu finden.“ Es sei aber vom Niveau das bisher beste Match im Turnierverlauf gewesen.

Novak Djokovic
Novak Djokovic(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Schwächephase im Tiebrak des zweiten Abschnitts
Im Tiebreak des zweiten Abschnitts leistete sich der viermalige US-Open-Champion gegen Norrie eine Schwächephase und kassierte den zweiten Satzverlust im Turnierverlauf. Letztendlich setzte sich Djokovic aber souverän durch. Er ist jetzt ältester Achtelfinalist beim Grand-Slam-Turnier in New York seit dem Amerikaner Jimmy Connors vor 34 Jahren.

Der deutsche Qualifikant Struff hatte am New Yorker Nachmittag überraschend glatt gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:4, 6:3 und 7:6(7) gewonnen und sich zum ersten Mal für das Achtelfinale der US Open qualifiziert.

Alcaraz klar weiter – Erler überrascht im Doppel
Zuvor hatte Carlos Alcaraz souverän den Sprung ins Achtelfinale der Tennis-US-Open geschafft. Der Weltranglistenzweite setzte sich am Freitag gegen den Italiener Luciano Darderi mit 6:2, 6:4 und 6:0 durch. Doch nicht alles war positiv, zwischendurch hatte der Spanier wegen Problemen im rechten Knie ein Medical Timeout nehmen müssen.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz(Bild: AFP/CLIVE BRUNSKILL)

Für eine Überraschung im Doppel sorgte Alexander Erler, mit Robert Galloway bezwang er die topgesetzten Briten Julian Cash/Lloyd Glasspool 7:6 (6) und 7:6(4).

