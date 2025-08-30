Probleme bei Djokovic – nun wartet Sensationsmann

Ende des ersten Satzes verließ Djokovic beim Stand von 5:4 zur Behandlung das Arthur Ashe Stadium. „Die Rivalen schauen zu, da willst du nicht zu viel preisgeben“, sagte der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger im Siegerinterview des Nightsession-Matches. Über seine Leistung sagte er: „Ich bin noch dabei, meinen Rhythmus zu finden.“ Es sei aber vom Niveau das bisher beste Match im Turnierverlauf gewesen.