Probleme bei Djokovic – nun wartet Sensationsmann

Nach einer medizinischen Auszeit hat Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic am Freitag (Ortszeit) ein Achtelfinalduell mit dem Deutschen Jan-Lennard Struff bei den US Open perfekt gemacht. Der 38 Jahre alte serbische Tennisstar hatte beim 6:4, 6:7(4), 6:2 und 6:3 in seinem Drittrundenmatch gegen den Briten Cameron Norrie offensichtlich Rückenprobleme.
Ende des ersten Satzes verließ Djokovic beim Stand von 5:4 zur Behandlung das Arthur Ashe Stadium. „Die Rivalen schauen zu, da willst du nicht zu viel preisgeben“, sagte der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger im Siegerinterview des Nightsession-Matches. Über seine Leistung sagte er: „Ich bin noch dabei, meinen Rhythmus zu finden.“ Es sei aber vom Niveau das bisher beste Match im Turnierverlauf gewesen.
Schwächephase im Tiebrak des zweiten Abschnitts
Im Tiebreak des zweiten Abschnitts leistete sich der viermalige US-Open-Champion gegen Norrie eine Schwächephase und kassierte den zweiten Satzverlust im Turnierverlauf. Letztendlich setzte sich Djokovic aber souverän durch. Er ist jetzt ältester Achtelfinalist beim Grand-Slam-Turnier in New York seit dem Amerikaner Jimmy Connors vor 34 Jahren.
Der deutsche Qualifikant Struff hatte am New Yorker Nachmittag überraschend glatt gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:4, 6:3 und 7:6(7) gewonnen und sich zum ersten Mal für das Achtelfinale der US Open qualifiziert.
Alcaraz klar weiter – Erler überrascht im Doppel
Zuvor hatte Carlos Alcaraz souverän den Sprung ins Achtelfinale der Tennis-US-Open geschafft. Der Weltranglistenzweite setzte sich am Freitag gegen den Italiener Luciano Darderi mit 6:2, 6:4 und 6:0 durch. Doch nicht alles war positiv, zwischendurch hatte der Spanier wegen Problemen im rechten Knie ein Medical Timeout nehmen müssen.
Für eine Überraschung im Doppel sorgte Alexander Erler, mit Robert Galloway bezwang er die topgesetzten Briten Julian Cash/Lloyd Glasspool 7:6 (6) und 7:6(4).
