Thomas Eder: „Das war eine inferiore Leistung“

Denn seine Mannschaft kassierte durch Chudoba rasch den Ausgleich, lag wenig später durch einen Music-Volltreffer gar in Rückstand. „Spätestens dann war bei uns der Stecker gezogen“, schimpfte Eder weiter. Zwei weitere Chudoba-Tore und eines von Ivic sorgten für die deutliche 1:5-Watschen. Anif wartet somit weiter auf den ersten Saisonsieg. „Die Zügel werden wir nun anziehen müssen!“, stellte Eder klar. Auch Neumarkt kam unter die Räder. Bei Thalgau setzte es ebenfalls eine 1:5-Schlappe.