Thomas Eder: „Das war eine inferiore Leistung“

Spannung am Freitagabend in der Salzburger Liga? Fehlanzeige! In drei Partien fielen zwar satte 16 Tore, eng war es dabei aber nie. Besonders Neumarkt und Anif kamen dabei unter die Räder. Hallein stürmte vorübergehend an die Tabellenspitze.
Trainer Thomas Eder war nach der Partie ordentlich bedient. Seine Anifer führten gestern gegen Straßwalchen zur Pause durch einen Bertignol-Treffer mit 1:0, verloren nach dem Seitenwechsel aber komplett den Faden. „Das war eine inferiore Leistung. Die zweite Hälfte war nicht akzeptabel“, ärgerte sich der Übungsleiter.
Die Zügel werden wir nun anziehen müssen!
Thomas Eder, Anif-Trainer
Denn seine Mannschaft kassierte durch Chudoba rasch den Ausgleich, lag wenig später durch einen Music-Volltreffer gar in Rückstand. „Spätestens dann war bei uns der Stecker gezogen“, schimpfte Eder weiter. Zwei weitere Chudoba-Tore und eines von Ivic sorgten für die deutliche 1:5-Watschen. Anif wartet somit weiter auf den ersten Saisonsieg. „Die Zügel werden wir nun anziehen müssen!“, stellte Eder klar. Auch Neumarkt kam unter die Räder. Bei Thalgau setzte es ebenfalls eine 1:5-Schlappe.
Auch in Hallein wurde es deutlich. Die Tennengauer fegten Aufsteiger Schwarzach mit 4:0 vom Platz. Grödig ist heute (17) in Henndorf gefordert. „Da hab ich keine guten Erinnerungen daran“, weiß Trainer Deliu. Hausherren-Coach Kirnbauer und seine Jungs kommen nach vier Siegen en suite – darunter der Cup-Aufstieg gegen Westligist St. Johann – mit breiter Brust. „Wir haben nix zu verlieren.“
Kommentare
